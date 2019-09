“Para ser narcotraficante tendrían que pillarme con millones de dinero”

El extraditable Pedro Montenegro Paz, preso en Palmasola señalado de ser parte de una red que se infiltró en las esferas de los altos mandos policiales, sentenciado por falsificación, habló con EL DEBER mientras esperaba audiencia ante la jueza Livia Alarcón, por una nueva imputación por narcotráfico.

Habló de su vida en la cárcel, del operativo antinarcóticos ‘Monte pollino’, ejecutado en Brasil el 2013, del pedido de extradición, de sus títulos universitarios, de la acusación de ser el nuevo capo, del auto Porsche con el que se sacó fotos su hija y de su familia, aunque optó por no referirse a su relación con los policías.

¿Que significa para usted una nueva imputación, ahora por narcotráfico?

Hoy más que nunca los elementos para narcotráfico no están fundamentados, los han hecho aparecer pero no existen. Sacan prueba de un vehículo que no es mío, de un hecho de Brasil que lo traen a Bolivia juzgándome por un delito dos veces. Estoy preocupado por el tema de la Fiscalía y estamos esperando la decisión de la juez.

¿Para la Felcn y la Fiscalía usted es el nuevo capo de Bolivia con más de 30 casas en el país y fortunas, es verdad eso?

Eso es falso, soy un tipo de talento generé dinero lícito, me gusta trabajar no solo para ser millonario sino para vivir cómodo. Aquí la sociedad me conoce, nunca me oculté de nada. Yo no vengo a justificar el tema de vivir bien, porque todos podemos vivir bien, pero al final de cuentas para ser millonario yo tendría que tener una cuenta bancaria.

Tendrían que haberme pillado con millones de dinero. La verdad es que ellos los de la Felcn y la Fiscalía tienen esa información de casas y dinero pero eso no es mío deben determinar y ver de quién son los inmuebles. Estoy pagando una detención de algo que sí cometí, como es la falsedad.

Es mentira que yo soy narcotraficante no tengo nada, me duele que no se respete a mi familia. Soy un ciudadano de este pueblo, a las autoridades les pido que juzguen con pruebas.

Tengo familia, hijos, madre, necesito respeto por toda mi familia. Tengo apoyo de mi familia, no juzgo a nadie por lo que estoy viviendo, pero en el camino se va conociendo quiénes son tus amigos. Ahora comprendo a mis amigos porque soporto una presión grave pues hasta albañiles han sido hostigados, imagínense, por amigos, los entiendo. Mis hijos están con su mamá yendo al colegio.

Los fines de semana me llevan su cariño, su visita a la cárcel, eso me tiene muy triste. Espero que no juzguen antes de tener pruebas, que vean las cosas como son, no mediáticamente. Si tienen que hacer una imputación por justificar algo que lo hagan, pero con pruebas no por solo fregar a alguien. Soy inocente, de lo que fui culpable ya se me sentenció espero se haga justicia. De mi casa de la calle Barcelona de Las Palmas se llevaron hasta los uniformes de colegio de mis hijos.

No soy quién para culpar a nadie pero para hay una investigación que debe esclarecerse. Mi casa fue vaciada y la incautación debe ser solo al inmueble, no a los objetos personales.

¿Qué conoce del operativo ‘Monte pollino’ y del pedido de extradición a Brasil ?

Nosotros presentamos una acción de libertad porque las veces que nos apersonamos al Tribunal Supremo fue sin éxito. Estoy más de 110 días preso y el tratado internacional dice que si después de 60 días no hay pedido formal de extradición la persona requerida será liberada. Tendríamos que tener una respuesta pero no nos dan razón, ojalá nos concedan la libertad. Del opertivo ‘Monte pollino’ de 2013 ni el mismo Brasil me dio sentencia. Yo hice una representación en San Pablo, pero siguen las investigaciones. Ni en Brasil dictaron sentencia y aquí están queriendo homologar un delito de allá, donde no existe un fallo.

¿Cómo es su vida en Palmasola, es cierto que usted es un nuevo rey?

Soy un recluso más del pabellón 2 del Pc-4 y vivo igual que los demás. Tengo buena conducta así como la tuve afuera, no tengo problemas con nadie, estoy tranquilo. Dentro de las actividades me dedico a jugar fútbol, a la biblioteca, al gimnasio y siento respeto, saludo a todos. No gozo de ningún privilegio como se decía que yo era un nuevo rey.

¿Qué pude decir del auto Porsche y de sus títulos ?

Ese auto nunca fue mío, ni será. Para empezar yo no entro ahí. Mi hija se sacó fotos en el auto bonito, no se poqué lo tienen abandonado, el dueño tendrá que reclamarlo, mis títulos de abogado y administración de la Gabriel y otra universidad son reales, legítimos y legales.