Para ayudar a niñas, el padre Mateo pone a la venta libros para reunir fondos

Desde este sábado, el padre Mateo Bautista realizará una serie de actividades por los más necesitados e iniciará sus actividades en la Casa de Gobierno con la exposición y venta de 46 libros de su autoría. Esta iniciativa, que se realizará de 15:00 a 22:00, busca recaudar $us 16.000 para comprar dos respiradores artificiales (cada uno cuesta $us 8.000) que necesitan dos niñas. Entre sus obras están Vida sin depresión, Duelo por los hermanos, Duelo por los nietos, Cuentos con valores, etc. El costo de cada libros oscila entre Bs 15 y 20.