Padre de familia busca a su hija que desapareció hace dos semanas

Luciano Ticona, padre de Luz Sayuri Ticona Muñiz (18), busca a su hija desaparecida el 14 de julio, cuando regresaba de su trabajo al promediar las 21:00. El caso ya fue denunciado por la familia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz.

"Mi hija subió un mensaje a su cuenta en Facebook diciendo que estaba en un cuarto oscuro, que tenía miedo y que extrañaba a su familia", dijo el padre con la voz entrecortada,

Yolanda, una de sus hermanas, dijo que su familiar tenía problemas de epilepsia y que también dificultad para pronunciar algunas palabras.

"Ese día le dije que se apurara, que se vaya a la casa porque ya no iba haber micro, pero mi padre me llamo más tarde diciéndome que no llegó a destino, en un principio pensamos que se había ido a la casa de mi mamá", acotó la hermana menor.