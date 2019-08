Pacientes esperan varias horas para recibir atención de urgencia

Feretina L., de 74 años, espera junto a tres familiares en el ingreso de emergencia del hospital San Juan de Dios. Ella tiene una herida en el pie izquierdo, el cual se le está haciendo negro, pues tiene diabetes, además de antecedentes de cáncer.

Su hijo Manfredo comenta que, pese a la urgencia del caso, la mujer no fue atendida en el primer día porque no contaba con la hoja de transferencia del Oncológico y cuando la consiguió, le informaron de que no había cama disponible. Ayer, la mujer llegó a las 7:00 al hospital pero hasta las 11:00 no había sido atendida.

“Parece que uno tiene que estar agonizando para que los médicos atiendan”, criticó Manfredo.

Son cientos de pacientes que a diario deben esperar varias horas para ser atendidos en el servicio de emergencia de los hospitales públicos. Debido al paro médico, que hoy cumple 11 días, los servicios de emergencia están saturados.

Otra paciente, María S., con lágrimas pidió a las autoridades y a los médicos tener un poco de sensibilidad con los enfermos y solucionar el conflicto.

“Si un Gobierno, cualquiera que sea, no es sensible con los enfermos, ¿qué podemos esperar? Los gobernantes son como padres para los ciudadanos y no nos están cuidando”, opinó, mientras esperaba en ventanilla para consultar si le realizarían el electrocardiograma que tenía programado.

Otro afectado es el esposo de Herminia, ambos llegaron de Beni hace una semana para la atención de problemas cardiacos. “Mi marido está muy grave. Tiene el corazón hinchado. Nos dijeron que lo van a atender, pero que debemos esperar”, indica.

En el mismo servicio, un joven, junto a su madre, cuenta que el sábado se lastimó el pie con un machete, pero recién ayer consiguió atención médica. Otro paciente, con dolor en las costillas, espera en silla de ruedas por atención.

En el Hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud (CNS) la atención no es normal. Ana Suárez cuenta que luego de esperar un par de horas, su hijo fue atendido debido a que se le infectó la herida de una cirugía. Otro paciente, Rolando Aguilera, está esperando desde hace 21 días por un cateterismo. “Si me dan de alta, me postergan el cateterismo hasta octubre, por eso sigo internado aquí, pese al paro”, explicó.

Radicalizarán medidas

Los médicos y las autoridades del Ministerio de Salud no lograron concretar el diálogo. Ante ello, el dirigente médico, Wilfredo Anzoátegui, indicó que mañana marcharán simultáneamente en todos los departamentos del país, para exigir a la ministra Gabriela Montaño que responda a sus demandas. Las demandas son cinco, entre ellas: mejores condiciones para la aplicación del Sistema Único de Salud, inclusión a la Ley del Trabajo, dotación de ítems a través de concurso de méritos y aprobación de la Ley del Cáncer.

El presidente de la Federación de Salud y Ramas Afines, Hernán Jiménez, dijo que si el viernes se detiene a los médicos en La Paz, instalarán piquetes de huelga.

Ayer se realizó una marcha de médicos en La Paz, que terminó con una gasificación.