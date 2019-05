Pacientes con leucemia logran preacuerdo para tener medicación

Hace dos meses que no estoy tomando (medicamento)porque no hay. Estoy dolorida de la cabeza y los huesos, contó Hilda Paz (66); ella fue diagnosticada hace tres años con leucemia mieloide crónica (LMC) y hasta marzo de este año tomó medicamentos donados por The Max Foundation, pues los remedios (Tasigna y Glivec) tienen un precio elevado.

Hilda, al igual que otros 249 pacientes en el país que tienen este tipo de cáncer en la sangre, denunciaron que tuvieron que suspender su medicación o tienen contadas dosis, por falta de renovación de un convenio entre la fundación donante, con sede en EEUU, y el Ministerio de Salud, para la importación de remedios. Ayer los representantes de pacientes, tuvieron una reunión con las autoridades nacionales.

Reclamo de pacientes

“No hay una sola cápsula de medicamento para tomar”, enfatiza, una de las pacientes, Brenda Hurtado, quien se está movilizando desde el año pasado para que se logre renovar el convenio.

Iván Durán, diagnosticado hace nueve años, explicó que, por iniciativa propia, tuvo que racionalizar las dosis diarias, con el objetivo de que el medicamento le dure más tiempo. “Resulta que por la burocracia que hay en el país, no podemos recibir medicamentos que son netamente de donación”, observó.

El problema

Uno de los hematólogos que atiende a pacientes con esta enfermedad, Eduardo Ustarez, quien también canaliza la entrega de medicamentos donados, explicó que ya distribuyó todos los que le designaron. “Si los pacientes no toman el medicamento su vida corre peligro”, explicó. El especialista señaló que la LMC es poco frecuente, solo se registran tres a cinco casos cada 100.000 habitantes.

El presidente de la Asociación Boliviana de Leucemias y Linfomas (Asboll), José Mercado, explicó que el convenio con el Ministerio de Salud venció en mayo del 2018 y tuvieron dificultades de renovarlo, inicialmente debido a los constantes cambios en la titularidad de este ministerio. “Hasta el año pasado, teníamos un convenio con el Ministerio de Salud para que nos ayude en la desaduanización una vez que llegaba el medicamento al país en calidad de donación”, insistió.

La fundación cada año solía hacer tres envíos de medicamentos, este año no se hizo ninguno.

Reunión con las autoridades

Las autoridades del Ministerio de Salud se reunieron ayer con el representante de Asboll con miras a buscar una solución al problema. Al caer la noche el director jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, indicó que se llegó a un preacuerdo y se renovará el convenio este jueves. Aclaró que se hará una modificación para que el ministerio participe de la fiscalización en la distribución.