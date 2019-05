Otro día de paro médico; pero el Gobierno los invita a dialogar

Los médicos y los trabajadores de la salud de Santa Cruz cumplirán hoy el segundo día de paro de actividades, a la vez que sus dirigentes anunciaron que no asistirán a la reunión que ha sido convocada por la ministra del área, Gabriela Montaño, para esta jornada, a partir de las 16:00, en Cochabamba, donde se deben tocar temas inherentes a la prestación del Sistema Único de Salud (SUS).

En la víspera, entre el Ministerio de Salud y el Colegio Médico se disputaron la contundencia o no de la medida, pues mientras Montaño dijo que solo fue acatado en un 40%, porque los hospitales provinciales sí atendieron; el vicepresidente del Colegio Médico cruceño, Wilfredo Anzoátegui, aseguró que la medida fue exitosa, en un 100%.

“Solo se registró una confusión en el hospital de Montero, que luego se acopló al paro”, manifestó Anzoátegui.

En un recorrido por algunos nosocomios se evidenció que no hubo atención en consulta externa, solo en las emergencias.

En el centro de salud Elvira Wunderlich, del barrio Ramafa, solo se dio el servicio de vacunación, tanto para la inmunización infantil como para la influenza. “He venido desde La Morita a este centro que es donde me atienden, porque necesitaba que me deriven al hospital Japonés, pero con el paro no puedo hacer el traspaso para que me vea el oculista”, dijo Betty Saavedra (72).

En el centro de salud San Luis, en el barrio del mismo nombre, tampoco se vio un solo paciente esperando ser atendido, pues desde muy temprano se les comunicó del paro.

Asimismo, en el hospital San Juan de Dios, que es el nosocomio más requerido por los pacientes, había algo de confusión en Mauricio Mamani Montesinos, al que le dieron de alta luego de estar internado durante un mes y medio, con tuberculosis. “Me han dicho que debo venir cada dos días a hacerme ver, pero si el paro sigue no sé si me van a atender y no sé a dónde debo preguntar para no venir en vano, porque estoy débil”, comentó.

Encuentro

Según Anzoátegui, si decidieron paralizar sus actividades por 48 horas, es porque consideran que en el Ministerio de Salud no tomaron en cuenta la petición hecha la semana pasada, de reunirse con Montaño, para exponerle la necesidad de dotar de más recursos humanos, así como de infraestructura e implementos necesarios para dar un adecuado servicio del SUS.

Sin embargo, la ministra dijo que no comprende la actitud asumida por el Colegio Médico de Santa Cruz, pues en el encuentro en Cochabamba se formarán las mesas de trabajo donde se plantearán los temas; además de que serán escuchadas las voces de los galenos de los otros ocho departamentos, al igual que de la dirigencia del Colegio Médico de Bolivia.

“Es una invitación abierta a los colegios médicos de los nueve departamentos. Los que salen perjudicados son los pacientes con el paro en Santa Cruz, que no ha sido contundente, el cual no tiene ni pies ni cabeza. Si deciden no participar del encuentro deberán justificar su medida ante el pueblo”, anotó Montaño.

“No fuimos invitados al encuentro de Cochabamba, pues fuimos nosotros (el Colegio Médico de Santa Cruz) los que planteamos la reunión, porque el problema es departamental, no nacional, pues estamos pidiendo lo justo, como mayor infraestructura en los hospitales, con más camas y con el personal adecuado y especializado”, indicó Anzoátegui.

Ítems

Montaño considera que la dotación de ítems a la maternidad Percy Boland se dio para paliar la necesidad de recursos humanos en la emergencia neonatal, y por el pedido de los padres de familia de los pacientes infantiles del Instituto Oncológico del Oriente Boliviano. “Si el dotar de ítems para atender adecuadamente a los pacientes, ¿está mal?, no entiendo al Colegio Médico”, preguntó la ministra.

Ante este cuestionamiento Anzoátegui explicó que los ítems llegaron de La Paz con nombres y apellidos, es decir, no se respetaron las reglas de contratación. “Se ha pasado por alto el concurso de mérito y el examen de competencia. Al imponer ese nuevo personal no conocemos si de verdad está capacitado para atender en esos nosocomios, lo cual es preocupante”, acotó Anzoátegui.

“Todos los recursos humanos de nueva incorporación, para que puedan ser institucionalizados, deben ser de forma pública, abierta y transparente”, aclaró el viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, que anunció que las convocatorias para nuevo personal comenzarán a fines de mayo, a fin de que éstos puedan ser incorporados, a partir de junio, para los ítems de nueva creación.

SUS

En lo que respecta a los avances de las mesas de trabajo para firmar el convenio intergubernativo Óscar Urenda, secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, reveló que se resolvió un acta de compromiso referido al tema jurídico y de las competencias autonómicas; restando las mesas administrativa y de dotación de ítems, a lo que la ministra dijo que el jueves seguirán las reuniones, esperando pronto firmar el acta.

“Los ítems del SUS para los hospitales de tercer nivel serán asumidos por el Tesoro General del Estado, a partir de la firma del convenio con la Gobernación. En los nosocomios, previa verificación, se reforzarán las áreas de emergencias, terapias intensivas, hemodiálisis, internación y quirófanos”, acotó Montaño.