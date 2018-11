Operativo municipal deriva en pelea campal

La violencia se desató en el mercado La Ramada. Un operativo realizado ayer por la Guardia Municipal derivó en un enfrentamiento entre gendarmes y comerciantes ambulantes asentados por la calle Muchiri. De forma violenta los efectivos municipales empezaron a retirar a estas personas que vendían sus productos en las aceras de esta arteria y zonas aledañas.

El operativo comenzó ayer a las 15:00. Armados con escudos y laques, los gendarmes saltaron de un camión, y de otros vehículos, hasta donde estaban los ambulantes. A empujones quitaron la mercadería de la gente.

Esto molestó a otros comerciantes, en su mayoría mujeres, que respondieron lanzando palos y piedras que encontraban a su paso.

¡Váyanse de aquí, déjennos vender!, dijo un grupo de mujeres mientras arrojaban piedras contra los guardias, que comenzaron a replegarse, ante la lluvia de proyectiles.

Luego de 20 minutos de refriega un grupo de policías, a bordo de motocicletas, llegó hasta el lugar, para apaciguar la reyerta.

“Miren mi brazo me dieron con el tolete y me golpearon y me arrastraron varios metros. No estamos robando estamos trabajando”, señaló Mariela Zárate, una comerciante mientras exponía sus heridas luego de la pelea con los guardias.

En esos momentos los policías formaron una barrera entre los comerciantes y los efectivos municipales, la tensión fue disminuyendo, al punto que los ambulantes continuaron vendiendo en las aceras de las calles Muchiri y Amboró.

Sin embargo, otros efectivos de la gendarmería se mantuvieron alrededor de estas calles. Después efectivos municipales a bordo de una caravana de vehículos patrullaron de forma continua estas arterias. Por momentos hubo amagues de nuevos enfrentamientos, pero la situación no pasó a mayores.

Motivo del descontento

El contexto del enfrentamiento no es nuevo. Los comerciantes exigen la anulación de dos leyes que prohíben la presencia de gremiales en espacios públicos, y otra que restringe el ingreso del transporte público en los mercados La Ramada, Los Pozos y en la rotonda del Plan Tres Mil.

Después del enfrentamiento, Angélica Sosa, presidenta del Concejo Municipal, criticó a este grupo de comerciantes a quienes acusó de no cumplir las leyes municipales y faltar a su palabra. Según la autoridad, estas personas firmaron un acuerdo con la Alcaldía cruceña para no vender en las calles y dirigirse a los nuevos mercados construidos por la comuna.

Sostuvo que las normas aprobadas por el Concejo tienen como objetivo evitar la violencia en zonas cercanas de estos mercados y recuperar estos espacios para convertirlos en paseos seguros para la población.

“Reprochamos la violencia registrada esta tarde, pero seguiremos aplicando la ley, seguiremos con lo que demande el pueblo”, declaró Sosa.

Se llamó al dirigente de estos comerciantes, Jaime Flores, pero no contestó su teléfono.

Los comerciantes que fueron reprimidos indicaron que hoy la presión se radicalizará.