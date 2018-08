Observan falta de fiscalización en el uso de recursos en el Concejo

En medio de la polémica por el supuesto sobreprecio en la compra de bandas distintivas para los concejales, surgen críticas a la falta de fiscalización del uso de los recursos públicos en el Concejo Municipal.

Las críticas a la falta de fiscalización en el legislativo las hacen analistas, exconcejales, asambleístas de la oposición e incluso activistas y ciudadanos a través de las redes sociales y los medios de comunicación.

Según el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), el Concejo Municipal hizo dos compras de bandas distintivas en 2016 y 2017, por un valor unitario de Bs 1.400. En 2015, la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz compró distintivos similares a solo Bs 200 la unidad. Cotizaciones hechas por los medios de comunicación en los diferentes talleres artesanales indican que las bandas bordadas más caras cuestan Bs 550.

La secretaria de Administración y Finanzas del Concejo, Paola Durán, ha sido convocada para dar un informe hoy, a las 8:30, sobre el tema. Anteriormente, la funcionaria indicó que el proceso de 2017 para la compra de 35 bandas, por Bs 49.000, no se concretó.

El escándalo por la compra de bandas con precios elevados llevó ayer a los concejales Johnny Fernández (UCS) y Johnny Zeballos (MAS) a devolver los distintivos que recibieron cuando asumieron funciones.

El ucesista Fernández manifestó que espera que la responsable de finanzas del Concejo presente los respaldos técnicos y legales y sepa demostrar que todo se hizo de acuerdo a norma, pues, de lo contrario, el caso deberá pasar a la instancia judicial.

Recordó que el reglamento del Concejo establece que “cada 30 días la presidenta del Concejo (Angélica Sosa) y el concejal secretario (Franz Sucre) deben evaluar todo lo actuado por parte de la secretaria de Finanzas del Concejo, pues son responsables de que todo se haga como corresponde”. Anunció que a partir de la fecha utilizará la banda que él adquirió con recursos propios en enero de 2017, por Bs 680.

El asambleísta departamental y municipalista, José Luis Santistevan, hizo una serie de observaciones a la compra de las bandas.Manifestó que llama la atención que las bandas sean entregadas como propiedad a los concejales, cuando son activos del legislativo, es decir, si bien pueden ser dadas en consignación a los ediles, al finalizar la gestión tienen que devolverlas.

Explicó que los procedimientos de contrataciones del Concejo (Art 55-1 y 56-II del Reglamento) están a cargo de la Secretaría de Administración y Finanzas, que depende de la presidenta del Concejo y ante quien debe rendir cuentas de la ejecución presupuestaria en forma mensual. En este sentido, indica que si se comprueban irregularidades en la compra de las bandas, “habría incumplimiento de deberes por no fiscalizar el uso de recursos del Concejo”.

El exconcejal del MAS José Quiroz criticó a los concejales por no fiscalizar el manejo de los recursos, la ejecución de obras ni las compras que realizan el legislativo y el ejecutivo municipal.

Quiroz indicó que la norma establece que todo hecho irregular debe ser denunciado ante la Contraloría y la Fiscalía. En su criterio, en la sesión de hoy del Concejo, donde la administradora del Concejo rendirá un informe, no pasará nada, porque –a decir de Quiroz- existe una especie de “alianza por pegas” en el Concejo. “Gente de Santa Cruz para Todos me han dicho: ‘Tus concejales (del MAS) tienen 450 pegas y la UCS (incluido Jesús Cahuana), 600’. Lamentablemente ahorita no hay fiscalización en el Concejo. Por ejemplo, Cahuana ha metido a su gente a los nuevos mercados, sus parientes y todos los dirigentes son funcionarios de la Alcaldía, yo los conozco. Si la Contraloría pidiera un informe, descubriría el nepotismo”, manifestó.

Fernández rechazó las sindicaciones de Quiroz al señalar que su partido hizo un acuerdo abierto con SPT, pero que no fue por pegas, sino por proyectos.

Johnny Zeballos devolvió su banda. Asegura que se comprará otra

Gerente de MAHS

Ayer se conoció que Ignacio Pinto Gutiérrez, representante de Textilander, la empresa beneficiada con los contratos de las bandas, es gerente comercial de la empresa de publicidad MAHS. EL DEBER intentó contactarlo para conocer su versión, pero no fue posible.

Óscar Aguilar y Wilfredo Landa, del Centro Cívico Cultural Paceñista

Centro Cívico Paceñista quiere donar bandas al Concejo y que dinero destinado a la compra vaya al oncológico

El Centro Cívico Cultural Paceñista 20 de Octubre se ha ofrecido a donar 11 bandas distintivas a los concejales titulares del legislativo municipal cruceño, así como un estandarte con el escudo cruceño bordado.

En contrapartida, sugiere que el dinero destinado por el Concejo Municipal para la adquisición de bandas sean invertido en beneficios de los niños con cáncer del hospital Oncológico.

Wilfredo Landa y Óscar Aguilar, presidente y secretario general de dicha organización, respectivamente, mostraron el estandarte y un modelo de banda que piensan donar a los ediles cruceños. “Son hechas en La Paz por manos artesanas”, manifestaron al señalar que el estandarte y las 11 bandas distintivas bordados en tela piel de lobo les demandarán un gasto de Bs 2.040. “Estamos alarmados por el juego de cifras. Como ciudadanos estamos preocupados con el uso de los recursos y queremos hacer un acto de humanidad”, expresó Aguilar.

El Centro Cívico Cultural Paceñista está conformado por residentes paceños que radican desde hace más de 30 años en la capital cruceña.