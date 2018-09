Nueva oficina del Segip: siguen las filas y denuncian venta de puestos

Este miércoles es el segundo día de atención del Servicio General de Identificación Personal (Segip) en su nueva oficina instalada en el centro comercial Indana, ubicada en el tercer anillo cerca al mercado Abasto. Con la nueva instalación, la institución esperaba acabar con el problema de las filas, la venta ilegal de puestos y los tramitadores; sin embargo, estos continúan.

EL DEBER comprobó que muchas personas llegaron a las 3 de la mañana para tramitar o renovar sus cédulas de identidad. Consultadas, la mayoría pide que esta reserva se la pueda realizar por internet para acabar con el tema de las filas.

A las 7:00 de este miércoles, ya se registraban en el lugar tres filas, una para personas de la tercera edad, la otra para mujeres embarazadas o personas con discapacidad y la última para el público en general.

Usuarios se quejan por la presencia de tramitadores y vendedores de puestos. Foto Hugo Acuña

Lizet Arispe, responsable legal y directora departamental interina del Segip, dijo que la atención en el nuevo edificio pondría fin al servicio de los tramitadores y que se acabe el negocio de la venta de espacios; sin embargo, las personas que hacían filas denunciaron que la presencia de los tramitadores continúa y sigue la venta ilegal de puestos a 50 y Bs 100.

Arispe, en contacto con EL DEBER, calificó de positiva la segunda jornada, a su parecer las filas han mermado, la atención a los usuarios es más célere y da por extinta la presencia de tramitadores y vendedores de puestos.

"El contacto con los usuarios ahora es directa, no existe la necesidad de los tramitadores, no existen además las ventas de puestos, hemos visto en estos dos días que ya no hay venta de puestos que antes se daban en oficinas del segundo anillo", indicó Arispe.

Desde ayer, el Segip atiende con 28 mesas de atención al público en el centro comercial Indana desde las 8:00 a 16:00.

De acuerdo con Arispe, las 28 mesas habilitadas están operando, y cuentan con una capacidad de emitir más de 1.300 cédulas diarias, pese ese número puede superarse porque tienen la instrucción de atender hasta la última personas que se encuentre en la fila.