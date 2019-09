Norma municipal dice que choferes de micros deben tener seguro de salud

En el Reglamento General de la Ley de Movilidad Urbana, aprobado en agosto de este año por el Concejo Municipal, hay artículos que norman los derechos y obligaciones de los conductores del servicio del transporte público.

En el artículo 254 sobre Derechos de los Conductores del Transporte Público, se precisan siete: uno de estos indica que los conductores de buses deben contar con seguro de salud. Además, se establece que tienen derecho a tener “una remuneración justa”.

En un sondeo realizado ayer con los micreros, estos comentaron que trabajan más de diez horas diarias continuas. Por ejemplo, un conductor de la línea 10, que prefirió no identificarse, señaló: “Cada día trabajo entre 10 y 11 horas, lo hago desde hace 20 años y no tengo beneficios sociales”. Otro micrero de la línea 60, que pidió no ser citado, aseguró que “son más de 10 años de trabajo desde las cinco de la mañana hasta las diez de la noche”.

En el artículo 253 sobre igualdad de oportunidades, también se establece que se debe contar con un mínimo de personal femenino en el transporte público.

El secretario de Gestión Institucional, Jorge Landívar, señaló que los transportistas rechazan la reglamentación de la Ley de Movilidad Urbana, principalmente porque se los obliga a que brinden un “trato justo a sus trabajadores”. “Ellos hacen que los conductores trabajen más de ocho horas. Si se retrasan en el marcado de las tarjetas, les cobran multas. No reciben un trato adecuado”, dijo.

El secretario ejecutivo del Sindicato de Micros Santa Cruz, Aldo Terrazas, dijo que la principal razón por la que rechazan la ley y sus reglamentos es porque la Alcaldía no cumplió los pasos previos para aprobar la norma y no la consensuó con el sector.

Multas desde 2020

El reglamento general también fija sanciones y multas, tanto para conductores en general como para los del servicio público, además para peatones, ciclistas y otros. Las multas van desde Bs 100 hasta Bs 40.000 en caso de reincidencia.

El secretario municipal de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, precisó que actualmente se trabaja en los mecanismos para el control, por lo que se prevé que las sanciones y multas se comiencen a aplicar desde inicios de 2020.

Agregó que las multas se aplicarán de forma progresiva, inicialmente en las zonas donde se cometen más infracciones, como la doble vía a Cotoca, doble vía a La Guardia y Cristo Redentor.

En respuesta, Terrazas insistió que la Alcaldía no puede cobrar este tipo de multas porque está duplicando funciones con Tránsito.

En junio, el comandante de la Policía, Igor Echegaray, le recordó a la Alcaldía que no puede cobrar multas viales, ya que las leyes nacionales y el Código de Tránsito están vigentes.