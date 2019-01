“No sé dónde está mi hermano y no tengo caso pendiente con la justicia”

En su casa en Mairana, EL DEBER acudió en busca del abogado Bello Mendoza Guzmán, sindicado de haber abusado sexualmente de una menor en 2016, junto con su hermano Selim M. y su sobrino Johnny M.

“Estoy aquí, en mi casa, no me escondo de nadie porque tengo la frente limpia y en alto”, dice y accede a hablar brevemente. Dice que no sabe del caso de su hermano y que los delitos son personales.

Efectivamente, como señalan las personas que lo denuncian, él se encuentra en Mairana y atiende su oficina con normalidad.

Al ser consultado primero por el caso de su hermano, el médico Robert M.G., quien fue filmado abusando de una menor de 15 años en su centro médico, Bello Mendoza señala que conoció el caso por los medios de comunicación y las redes sociales. “Lo que más me apena es que toda la sociedad del árbol caído quiere hacer leña”, dice y señala que no conoce del paradero ni la situación jurídica ni cómo está, su hermano. “Todo delito es personalísimo, no pueden meter mi nombre (en ese caso)”, afirma.

“Nada pendiente con justicia”

Al consultarle sobre la denuncia de 2016 en su contra, Bello Mendoza dice sin dubitar: “No tengo ninguna cosa pendiente con la justicia porque no he cometido ningún hecho, tengo mi frente limpia. Nunca me he metido con una menor ni siquiera en relación amorosa”.

Su seguridad viene del hecho de que la denuncia en su contra fue rechazada por el entonces fiscal en Mairana Cándido Blanco, supuestamente por falta de pruebas. Además, el expediente ‘se extravió’, según informó el fiscal departamental Mirael Salguero, no está ni en Samaipata (jurisdicción a la que pertenece Mairana) ni en Santa Cruz.

En la visita a Mairana de la comisión mixta que indaga las irregularidades en las investigaciones de violaciones en ese municipio, se acordó analizar este caso junto con otros dos que implican a familiares del abogado. Sobre sus antecedentes dice: “Cuando fui asesor de la Alcaldía hubo un proceso contra el alcalde y los concejales; luego lo ampliaron contra mí pero fui absuelto. Tengo toda la documentación”, asevera.

El jurista que atiende en su bufete de Mairana dijo que la persona que lidera e incluso engañó a las autoridades haciendo de presentador de las víctimas en la Alcaldía es Cosmes Peralta Gonzales, de control social, que en 2012 fue denunciado por violación y fue enviado a la cárcel de Vallegrande y que él fue su abogado. “Le dieron cesación y salió libre con sustitutivas. Conociendo que cometió delito de violación, me hice a un lado, le dije: ‘Arréglese, y como usted me dijo que cometió, asuma’. De ahí desconozco qué pasó. Supe que el fiscal le hizo sobreseimiento.

Afirmó que “Cosmes Peralta pide justicia en el tema de violación, cuando él cometio ese delito. Si tiene moral por qué no se somete primero a la justicia, eso sería lo moral. Según el expediente, la víctima que denunció a Cosmes Peralta tenía 16 años cuando fue vejada. Hoy vive en una humilde casa en Mairana. Según vecinos, se casó con un joven, pero su vida es un martirio porque siempre le reclama por el hecho. El fiscal Mirael Salguero dijo que todos los casos no resueltos serán reactivados. Tratamos de hablar con Cosmes Peralta, pero no fue posible, no contestó su teléfono.