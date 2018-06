Niños y ancianos son los que más llegan a la consulta por ola de frío

Pese a que en Santa Cruz no han aumentado los decesos por causa de la influenza, pues continúan los 23 fallecidos y los 1.422 confirmados, la masa de aire polar que azota a esta región está despertando otras afecciones, como las infecciones respiratorias agudas (IRA), con más de 370.000 casos, especialmente la neumonía, que lleva contabilizados 16.000 enfermos hasta la fecha. Los niños y adultos mayores son los más vulnerables y los que llegan a consultas médicas.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Joaquín Monasterio, recomendó no bajar la guardia, sugiriendo prevenir las enfermedades con buena higiene y abrigarse.

A escala nacional, el Ministerio de Salud hizo conocer otros datos de influenza, pues anota 1.056 casos positivos, incluyendo los registrados en La Paz y Beni. Ayer, el Servicio Departamental de Salud de La Paz confirmó un segundo fallecimiento a causa de la influenza de tipo B, que se registró en la última semana de mayo. La jefa de la Unidad de Epidemiología de La Paz, Alejandra Salas, informó de que se trata de un bebé de nueve meses que presentaba una enfermedad diarreica aguda, lo que desencadenó en el deceso.

El primer fallecimiento en ese departamento por influenza también fue de tipo B. Afectó a una recién nacida, de dos meses, que falleció el 15 de mayo, el caso fue registrado en el municipio de Viacha.

En cuanto a los casos de IRA, Yandira Alcón, responsable del Programa de Influenza del Ministerio de Salud, indicó que se han anotado 1.325.686 casos, cifra más baja con relación a la misma fecha en 2017, que fue de 1.511.711.

Emergencias



En la sala de emergencias del centro de salud Elvira Wunderlich, del barrio Ramafa, la mayoría de los pacientes que fueron atendidos el martes eran adultos mayores con afecciones respiratorias, procediendo a realizarles nebulizaciones con Salbutamol, Fluimed o Muxatil para permitir la respiración.



Uno de ellos fue Celestino Durán (60), que además de fiebre tenía tos y flema. “Deberá venir por lo menos tres días, que es lo que permite el seguro de vejez, para seguir con el tratamiento”, indicó la enfermera Roxana Chávez, que recomendó a las madres de familia no salir con sus hijos pequeños para no enfermarlos con el viento helado y que no se descuiden al dejarlos que caminen sin zapatos por la casa.

Vacunación



En casi un mes de inmunización contra la influenza, que comenzó el 9 de mayo, aún quedan dosis tanto en la capital como en las provincias, por lo que Monasterio pidió a los padres no dejar de vacunar a sus hijos pequeños y a los adultos mayores y personas con enfermedades de base que también lo hagan, porque de continuar el frío, la afección puede recrudecer.



“Quedan muchas vacunas pediátricas tanto en la capital como en las provincias, por ello insto a los padres a inmunizar a sus niños”, agregó Monasterio.



Asimismo, la supervisora del centro médico Elvira Wunderlich, Basilia Serrudo, reveló que han vacunado a alrededor de 7.000 personas. En las dos primeras semanas la cifra era de 800 personas por día, lo que ha bajado en la actualidad a 80. El martes, hasta el mediodía, solo se anotaron 13 personas, de ellos solo dos eran niños. Precisamente se hizo vacunar José Romero (61), que sufre de hipertensión crónica.



El ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, convocó a los grupos de riesgo a vacunarse. Hasta el momento, el 25% del público meta fue inmunizado en el país.

Para conocer

Cuatro Cañadas

No aumentaron los casos de influenza, pero piden a los padres hacer vacunar a los niños.



Enfermedades respiratorias

Las IRA en Santa Cruz son 370.000, en el país van por 1.325.686 casos.



Horario de invierno escolar

En la mañana se ingresa media hora tarde; en el turno vespertino se adelanta la salida.