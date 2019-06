Niegan la libertad a Moreira y acusan al juez que favoreció a Pedro Montenegro

La audiencia para considerar la solicitud para cambiar la detención preventiva del expolicía Fernando Moreira, por otra medida cautelar, se desarrolló ayer a puertas cerradas y donde el imputado por los delitos de encubrimiento, asociación delictuosa y confabulación, no hizo uso de la palabra según indicaron sus abogados y la Fiscalía.

Para el fiscal Luis Enrique Rodríguez, el imputado Moreira no desvirtuó los riesgos procesales de que no fugará del país y que no obstaculizará las investigaciones, por lo que no correspondía el cese de su detención preventiva, que se cumple en el penal de San Pedro, La Paz. Sin embargo, para su abogado, José Bazoalto, la situación jurídica de su defendido mejoró a partir de la declaración que hizo Pedro Montenegro semanas atrás, cuando se entregó y señaló que ningún miembro de la Policía sabía de su condición de buscado por la Policía brasileña por el delito de narcotráfico.

La determinación de la jueza Ana Gloria Rojas fue la de rechazar el pedido de que el excapitán se defienda en libertad. Pero pasada esta audiencia, ayer a partir de las 18:00, Moreira fue trasladado hasta las oficinas de la Fiscalía Antinarcóticos para que preste su declaración informativa ampliatoria, con la finalidad de poder validar su versión de los hechos ante la comisión de fiscales que indaga el caso Montenegro. Pasadas las 20:30, Moreira salió de las oficinas donde declaró por más de dos horas y fue llevado hasta las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), donde pasó la noche.

Dos patrullas, con agentes fuertemente armados y con los rostros cubiertos, acompañaron el vehículo en el que fue transportado el exoficial hasta las oficinas antinarcóticos. Abraham Quiroga, que junto a Bazoalto defienden al excapitán de la Policía, dijo que su cliente ratificó en su testimonio ampliatorio que no conoció a Montenegro y descartó, lo que en principio era parte de su estrategia jurídica, que se insista en realizar un careo entre su cliente y el supuesto narcotraficante, ya que ninguno de los investigados se contradijo al hablar del tema.

“Mi cliente ratificó su testimonio de que desconocía que había orden de extradición en contra del señor Montenegro”, aseveró Quiroga ante los cuestionamientos de los medios y sugirió que la Fiscalía debería determinar el sobreseimiento de Moreira.

A su vez el fiscal Rodríguez volvió a ratificar que no podía haber careo, porque no había contradicciones entre las declaraciones que dieron el excapitán y Montenegro, aunque señaló que se debía analizar esta posibilidad si las circunstancias cambiaban.

Se espera que durante esta jornada la justicia conozca una acción de libertad que el abogado de Moreira interpuso, con la finalidad de que se revoque el fallo dictado por la jueza Ana Gloria Rojas, que dispuso, por razones de seguridad, enviar al penal de San Pedro al exinvestigador de la Felcc y el exdirector de esta unidad, Gonzalo Medina. La audiencia debe llevarse adelante hoy a partir de las 10:30.

La situación de Medina

“Se encuentra mal y van a sacar un informe médico forense”, señaló Quiroga, al ser consultado sobre la salud de su exdefendido, Medina, que permanece en el penal de La Paz bajo cuidados médicos, debido a que sufre de arritmia e hipertensión.

Activan procesos por modificación de un auto supremo y contra un juez que favoreció a Montenegro

El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, denunció por prevaricato al exjuez de Cotoca, Federico Jiménez Rúa, por haber dado curso a una acción de libertad que paralizó la orden de detención preventiva con fines de extradición del supuesto narcotraficante, Pedro Montenegro, informó ayer la jueza Quinta de Instrucción en lo Penal, Odalis Serrano.

El caso está en la investigación preliminar para que la Fiscalía establezca el grado de responsabilidad del exjuzgador, que habría utilizado un Auto Supremo falso para dar curso a una acción de libertad, que después fue revocado cuando fue tratado en revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional. “Hay un proceso contra Federico Jiménez, quien fungía como juez en la localidad de Cotoca (Santa Cruz) por la presunta comisión el delito de prevaricato”, señaló la juzgadora desde la capital del país.

En ese juzgado penal, hay dos procesos por el caso Montenegro, uno de ellos contra quienes resultaran autores y coautores por la supuesta alteración de un Auto Supremo que fue utilizado para evitar la captura del narcotraficante y en el que estarían involucrados funcionarios judiciales y posiblemente algunos magistrados.

La diputada opositora Lourdes Millares, presentó ayer una petición de informe a Juan Lanchipa, titular de la Fiscalía General del Estado, para que informe a quienes se está investigando por la alteración de un Auto Supremo y pidió que también sean incluidos los exjefes de la Interpol que no accionaron la orden de detención de Pedro Montenegro.

“Existía una orden de aprehensión desde 2015 (según Millares desde 2014) y Pedro Montenegro se paseaba por los tribunales de justicia de Sucre y Santa Cruz”, aseguró la diputada.