Nevadas afectan en el altiplano y las quemas movilizan a la ABT en el llano

Una intensa nevada caída por el periodo de 12 horas en el altiplano ha causado cortes de energía y la paralización de los servicios de transporte entre las ciudades de Oruro, La Paz, Potosí y Cochabamba. El fenómeno climático con temperaturas polares llegó gradualmente ayer a Santa Cruz que, a su vez, está asediado por la sequía y amenazas de incendio en gran parte del departamento, motivo por el que la ABT ha diseñado una estrategia de prevención.

La red Erbol señaló que, desde Oruro, el gerente regional de la Administradora Boliviana de Carreteras, Edwin Gonzales, informó de que la noche del viernes recibieron reportes de nevadas en distintos tramos de la Red Vial Fundamental, particularmente en la ruta a Cochabamba en el tramo Caihuasi-Confital y de igual manera en la carretera Huanuni-Llallagua y Patacamaya-Tambo Quemado.

Gonzales exhortó a los conductores tener mucha precaución en el sector de Curahuara de Carangas y Pisiga, debido a que también se reportaron lluvias y nevadas de diferentes intensidades.

“Estos fenómenos climáticos no se dan todos los años y es una alegría, hemos tenido nevada toda la noche y la gente salió temprano a las plazas y parques para jugar, sacarse fotos y construir muñecos de nieve”, dijo Shirley Layme, vecina del zoológico de Oruro.

En Potosí, el jefe de la Unidad de Prevención de Riesgos de la Gobernación, Fernando Elías, emitió una alerta temprana a los 40 municipios debido a las nevadas que alcanzaron, en algunos casos, una altura entre 10 y 15 centímetros y en otros de hasta 25 centímetros, generando dificultades en las carreteras interprovinciales.

En La Paz, el director general de la Terminal de Buses de La Paz, Dorian Rojas, indicó que las salidas a Oruro y Cochabamba fueron suspendidas por precaución. Horas después se supo que el transporte terrestre se normalizó.

Campaña de la ABT



Marcelo Ruiz, director departamental de la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierra, manifestó ayer que se lanzó una campaña dirigida a la prevención contra las quemas.



El primer punto consiste en conceptualizar la terminología para que los medios de prensa den una información correcta al público sobre los fenómenos que causa el fuego. La idea es no confundir focos de calor con quemas o incendios, pues no son lo mismo.

Asimismo, la ABT inició una cruzada en los retenes con adhesivos y folletería para que los conductores no arrojen colillas de cigarros en la ruta. El lunes habrá una reunión con los municipios que más queman -Pailón, San José, San Ignacio y Guarayos- para que prevengan y tengan listas sus estructuras de control de desastres. En agosto, las 34 brigadas de la ABT comenzarán a identificar quemas ilegales en el departamento.

en detalle

Control social

La ABT posesionó al directorio del primer control social de la entidad integrado por particulares e indígenas. Está a la cabeza de Sonia Oliver Justiniano.



El frío se queda

El sur y las bajas temperaturas permanecerán en Santa Cruz hasta el miércoles. El fin de semana se prevé que la mínima bajará hasta los 11 grados.