Municipio acelera conclusión del nuevo relleno hasta fin de mes

El 30 de junio es el plazo para que sean terminadas las obras de ingeniería que permitirán el depósito y posterior relleno en la primera de las 21 celdas para desechos con las que contará el nuevo relleno sanitario que se construye en la zona de San Miguel de los Junos, donde las obras, según el gerente de Emacruz, Johnny Bowles, llevan el 85% de avance.

Lo que está retrasada es la pavimentación de la vía que comunica la ciudad con el complejo, por la cual los concejales hicieron ayer un recorrido. Previamente, en la sesión del Concejo Municipal, desarrollada en el parque Los Mangales, Bowles resaltó la importancia del proyecto de reciclar el 26% de los desperdicios para alargar la vida del relleno, la cual está programada para 30 años, pero con esta reconversión de la basura, puede ser de 50 y más años.

De igual manera, el gerente de Emacruz recordó que el 1 de julio comienza el cierre técnico del vertedero de Normandía, iniciando el proceso de monitoreo de las fosas, el mismo que puede durar entre 15 y 20 años, descartando la posibilidad de que las 57 hectáreas sean habilitadas para vivienda, adelantando que más bien será convertido en un gran parque urbano.

Inspección

A lo largo del trayecto, de 16,9 km, entre la urbanización El Gallito y el nuevo relleno, los concejales, al mando de la presidenta Angélica Sosa, vieron el avance real de la obra de pavimentación. Fernando Rocha, director de Infraestructura de la Secretaría de Obras Públicas, especificó que en 90 días estará lista la avenida, de la cual se beneficiarán las comunidades de Palmar Viruez, Usurí, San Miguel de los Junos, entre otras. “El ancho de la vía será de 9 metros, con 1,5 metros de berma a cada lado”, anotó. “Lo importante es que la obra está encaminada y pronto tendremos el nuevo relleno. Con el pavimento las comunidades y barrios de la zona podrán salir en 10 minutos a la ciudad”, manifestó Sosa.

Características

A lo largo del trayecto, de 16,9 km, pese al mal tiempo, los trabajos no paralizaron. Los obreros, al mando del ingeniero residente de la obra, Óscar Nogales, laboran afanosamente en la celda nú- mero uno de desechos, así como en las dos lagunas para lixiviados y en la fosa para entierro hospitalario.

“Para evitar que el agua de lluvia rebalse las lagunas de lixiviados se colocarán otras geomembranas como techo. Asimismo, para descartar inundación del predio se está construyendo un canal de drenaje perimetral, el mismo que desaguará en el río Pantano, el cual debe ser ensanchado por Searpi”, dijo Bowles.

Licitación

Como se da por hecho que en julio se estrena el nuevo relleno sanitario, en Emacruz se está elaborando el paquete para ser licitado, referente a la transformación de la basura. Bowles explicó que el 18,2% de la basura seca, es decir, plástico, cartón, aluminio y otros, es reciclable; a lo que el 39,23% de los desechos orgánicos, que a la vez son los que más producen lixiviados, pueden ser transformados en abono mediante la técnica del compostaje.

“Buscamos aprovechar el 26% de ambos tipos de basura, donde las empresas interesadas deberán invertir capital, pues el objetivo es que no le cueste nada al municipio”, refirió Bowles, agregando que se deberá ajustar el precio de recolección, pues el actual, de $us 16, es de 2013, debiendo establecerse en $us 17. Sin embargo, esta propuesta encontró cuestionamientos en el concejal Johnny Fernández, de UCS, puesto que no es partidario de que sea el vecino el que pague esa diferencia. Aunque Angélica Sosa prometió que no subirá un centavo el costo de recolección.