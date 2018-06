Munícipes demócratas presentarán proyectos para recibir regalías

Germaín Caballero, alcalde de San José de Chiquitos y presidente de la Mancomunidad de municipios chiquitanos, afirmó que, antes de salir de gira por Europa con la orquesta municipal, sostuvo una reunión con el gobernador y estableció un preacuerdo para pavimentación de calles de ese municipio.

“La semana que viene presentamos el proyecto para el financiamiento, con cargo a las regalías, la Gobernación otorgará el 90% y la Alcaldía el 10%. Por lo tanto, con este proyecto estamos nivelados hasta el 2018”, afirmó el munícipe josesano.

Mientras tanto, Bladimir Chávez, alcalde de Buenavista, no objeta el proceder de la Gobernación respecto a la repartición de las regalías, debido a que esta entidad sufrió el congelamiento de regalías del campo Incahuasi desde diciembre de 2017.

“Apoyo contundentemente al gobernador Costas, porque gracias a la distribución del 50- 40- 10 los municipios estamos fortalecidos. La Gobernación nos apoya, además, con inversión directa y eso alcanza montos considerables”, dijo Chávez.



La autoridad manifiesta que las regalías son solo una parte y la inversión directa es contundente en desarrollo de proyectos productivos, carreteras, caminos, pozos de agua y otros.

“Considero que algunos municipios están descontentos porque sienten que no han recibido apoyo de la Gobernación en el tema de las regalías, es porque no presentaron proyectos a tiempo y siguieron los pasos para lograr la contraparte. Otros tuvieron problemas de gobernabilidad y no pudieron ejecutarse los proyectos ya aprobados, pero eso no es culpa de la Gobernación”, remarcó.

Sobre el tema, Wilfredo Áñez, alcalde de Cotoca, expresó: “Es cierto que algunos municipios tenemos problemas con el tema de las regalías, pero es nuestra culpa, debemos seguir los procedimientos que la ley indica, presentar proyectos cumpliendo con todas las exigencias de la

Gobernación y esperar la aprobación. Es que de ambos lados debemos cuidar que después no nos caiga la Contraloría ni la Fiscalía Anticorrupción”.

Cotoca también presentará proyectos a diseño final en corto plazo para acceder a las regalías que le corresponde.