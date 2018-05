Multicenter: último día de descuentos hasta un 60% por las compras online

Si aún no ha comprado el regalo para mamá por falta de tiempo para ir a un comercio, no se preocupe, Multicenter, junto con EL DEBER, facilita ese proceso con compras en línea con el 60% de descuento en cuatro productos de la marca Brügmann. No dude, apúrese y aproveche que hoy es el último día de la campaña.

Pablo Figueroa, gerente de Productos Publicitarios del Grupo EL DEBER, dijo que la campaña es todo un éxito, ya que en el primer día las compras fueron más de 120. Ayer, en pocas horas se habían registrado 70 ventas.

“Hubo personas que vieron los banners informativos y se volcaron a las tiendas. La intención es estimular las compras en línea, pero fueron a Multicenter. Son regalos con el 60% de rebaja, gracias al acuerdo entre el medio de comunicación y el centro comercial”, manifestó Figueroa.

Los artículos que se ofrecen con el 60% de descuento son una secadora de pelo para viaje, una plancha, un rizador de pelo 2 en 1, un rizador de pelo automático y una plancha para el pelo.

La secadora de pelo para viaje (1.200 W), que normalmente cuesta Bs 149, se puede adquirir en Bs 59. Cuenta con dos velocidades y dos controles de temperatura. Su mango es compacto y plegable.

Por su parte, la plancha y rizador de pelo 2 en 1 (55 W), cuyo precio normal es de Bs 399, está en Bs 159. El artefacto tiene placas con recubrimiento cerámico y mango con cierre de seguridad.

Otro de los productos que cuesta un 60% menos es el rizador de pelo automático. Con extremos redondeados para proteger contra las quemaduras y brinda la posibilidad de crear diferentes tipos de rizos y ondas. Su precio es de Bs 179 (normalmente vale Bs 449).

La plancha de pelo (58 W) con panel digital, cuyo precio normal es de Bs 449, se puede adquirir en Bs 179. Dispone de temperatura ajustable para satisfacer las necesidades de sus usuarias.

A decir de Stefan Postey, gerente de retail de Multicenter, la gente ha reaccionado muy bien a la campaña. Además, insta a los consumidores a aprovechar las ofertas y adquirir los productos antes de que se agoten.

Para acceder a los descuentos, que estarán disponibles hasta hoy, los interesados deben ingresar a la página eldeber.com.bo (desde una PC o un dispositivo móvil), dar un clic al banner de la campaña para que los dirija a otra web, donde podrán seleccionar el producto que quieren comprar y realizar la transacción en línea.

Una vez hecha la compra, se puede pasar a buscar el artículo en las tiendas de Multicenter o esperar la entrega, según la modalidad escogida por el cliente.

Otras ofertas

A través del código QR

Pablo Figueroa, gerente de Productos Publicitarios del Grupo EL DEBER, explicó que en el diario impreso los lectores pueden buscar el aviso de la campaña Multi Deal, leer el código QR e ingresar a las promociones para realizar la compra vía online.



Para comidas deliciosas

En la web multicenter.com.bo también se pueden adquirir otros productos con rebajas, como la máquina para hacer quesadillas o crepes, que de costar Bs 349 pasó a valer Bs 199.