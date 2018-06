Multas, castigos y bajas rentas agobian a los choferes de micro

En medio de las protestas del transporte público, quienes están en el volante llevando pasajeros por todos los rincones de la ciudad, hablan de un sistema en el que la lucha contra el tiempo es su continuo vivir porque los retrasos se pagan con multas y castigos. Largas horas de trabajo versus bajas remuneraciones son otra parte de este sistema de transporte, que agobia a los conductores de buses.

“El tiempo es nuestro peor enemigo. Si nos atrasamos hay multas, que oscilan entre los Bs 5 y Bs 10 por minuto, dependiendo de la línea”, asegura un chofer, que, junto a otros conductores, accedió a hablar sobre el tema ayer durante el bloqueo de rutas.

Esa multa, explica, sale del bolsillo del chofer que de por sí ya tiene una baja remuneración, trabajando más de las ocho horas permitidas, toda vez que su jornada generalmente empieza a las 5:00 o 6:00 y culmina a las 22:00 o más.

Dependiendo de la línea hay tres modalidades de pago al chofer, siendo la más común las rentas, explica otro. En las líneas no muy rentables, el chofer debe dar una renta fija al dueño del micro de Bs 80 a 100 por vuelta y por día se hacen entre cinco y seis. Parte de lo que queda es para el combustible y lo que resta es para el conductor. “Yo, por ejemplo, generalmente me quedo con Bs 80 o 100 al día, por lo que mi sueldo al mes llega a los Bs 2.500. Hay otros que ganan más, hasta 4.500”, asegura un conductor que cubre una ruta que va desde Nuevo Palmar hasta la 2 de Agosto.

Otros tienen un pago diario fijo, de entre Bs 100 y Bs 200, mientras que hay quienes ganan un porcentaje de la renta por cada vuelta; que generalmente es del 20 o 30%. “Si un chofer tiene una renta de Bs 200 y tiene tres minutos de retraso se lleva a la casa solo Bs 185 que no alcanzan para nada”, dice uno de ellos.

Pero no es todo, si se exceden los minutos de retraso permitidos por cada línea, el conductor es sancionado con un día o más de suspensión.

Ese castigo, explican, lo establece cada línea con el fin de evitar que choferes transiten despacio para recoger más pasajeros, en desmedro del que viene atrás. Cada vuelta debe hacerse en una hora o más, dependiendo de la línea.

Esta es la razón por la que los micros circulan a altas velocidades, llevando en su interior pasajeros sentados y parados. En un micro hay asientos para 17 pasajeros, pero en cada unidad entran hasta 30 pasajeros, incluyendo los parados, porque de eso depende cuánto un conductor se lleve a la casa, dice otro. Los choferes tampoco reciben beneficios sociales ni gozan de vacaciones.



Abiertos al diálogo



Al respecto, el dirigente del transporte, Mario Guerrero, asegura que siempre han estado dispuestos a dialogar con los conductores sobre este tema, pero la percepción que tienen es que hay conformidad con el sistema de parte del conductor .



“Si algún chofer no está de acuerdo con el sistema que hable, siempre hemos estado abiertos al diálogo. Somos muy respetuosos con nuestros conductores. Siempre nos reunimos con ellos, se debate el tema de los cobros económicos y se llega a un consenso”, asegura.



El titular de la Dirección Departamental del Trabajo, Wilfredo Tarqui, manifiesta que este problema no es reciente y que en anteriores gestiones esa instancia recibió denuncias de parte de algunos conductores, pero estas quedaron en nada porque estos llegaron a arreglo con los dueños de micros o no hicieron seguimiento a la queja. “Este es un sistema que los dueños de los micros han implementado y que los conductores, con su silencio y su anuencia en la manera de trabajar, han dado su consentimiento”, expresó.

La ley ampara los derechos ciudadanos

Lo que establece la constitución política del estado

En el capítulo tercero, referente a derechos civiles, en el numeral 7 señala que: Las bolivianas y bolivianos tienen derecho a la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país.



La Declaración Universal de los derechos humanos

El art. 13 señala que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.



Protesta

Los ciudadanos ayer protestaron porque se vieron afectados en su libre circulación, para cumplir con sus obligaciones. Muchos llegaron tarde a su fuente laboral en el transcurso de la mañana.



Marcha de protesta

Un grupo de vecinos salió a manifestarse en favor del ordenamiento que está llevando adelante el municipio, y también reprochó la medida asumida por los transportistas, porque la calificaron como un abuso.

Transporte define nuevas medidas

El dirigente del sindicato 24 de Septiembre, Aldo Terrazas, restó importancia al plan municipal para implementar los buses articulados por considerar que las autoridades no han dado las condiciones logísticas para mejorar el servicio del transporte público, ya que según él, en toda la ciudad solo hay 60 paradas de microbuses y cree que tampoco podrá implementar las estaciones o terminales para los buses articuladores como el que pretende adquirir la municipalidad. “Resulta que en esta ciudad no hay alcalde, solo tenemos presidenta del Concejo Municipal y secretarios municipales”, dijo en reclamo a la negativa del burgomaestre Percy Fernández de acceder a atenderlos personalmente.

La dirigencia del transporte urbano se reunirá en el transcurso de la mañana para definir otras medidas de presión para exigir a la municipalidad la apertura de la av. Grigotá para el paso del transporte público. La cita será, a las 10:00, en las instalaciones del Sindicato 24 de Septiembre.