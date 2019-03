Mujeres protestan con la 'boca cerrada' contra la violencia de género

El colectivo 'No sin nosotras' realiza una campaña para crear conciencia en la población sobre la violencia del cual son víctimas las mujeres y la falta de denuncia que se advierte en muchos casos.

Este jueves se apostaron muy temprano en la rotonda del monumento al Cristo Redentor para mostrar carteles que contenían mensajes como "Callar duele más" o "No me mates", "No me acoses". La protesta la ejecutaban con los bocas tapadas con una cinta de color negro.

Bolivia tiene en vigencia desde 2013 una ley que protege a las mujeres de todo tipo de violencia y que castiga el feminicidio con 30 años de prisión, la pena máxima de la legislación boliviana, sin embargo el número de casos de feminicidios continúa.

En 2018, EL DEBER registró al menos 108 casos de feminicidios, mientras que las denuncias de violencia registradas en el Ministerio Público entre enero y septiembre alcanzan los 18.576 casos.

ONU Mujeres en Bolivia también se refirió en su momento a los casos de violencia y recordó el informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) que detalla que “Bolivia se constituye en el primer país en América del Sur, con la prevalencia más alta de feminicidios seguida por Paraguay, con tasas de 2,0 y 1,6 por cada 100 mil mujeres”.