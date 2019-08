Mujer que retiró wiphalas en Montero denuncia que recibe amenaza e insultos   

Roxana Menacho, la mujer que retiró unas wiphalas de la plaza 2 de Diciembre de Montero, en contacto con el programa Hablemos Claro, denunció que es víctima de amenazas e insultos en las redes sociales.

El pasado jueves, Menacho bajó unas wiphalas en Montero, la acción fue grabada y se viralizó en las redes sociales. En la oportunidad, la mujer oriunda de Montero dijo que retiraba la bandera porque no se sentía representada.

“No me arrepiento de nada, nos han quitado todo en estos 13 años, incluso me han quitado el miedo a este Gobierno, la wiphala es un símbolo patrio, pero en ningún momento nos preguntaron a los bolivianos si estábamos de acuerdo con ello, no me arrepiento”, declaró Menacho en el programa que se difunde en Bolivia TV.

La mujer, de ocupación confeccionista, se comprometió a entregar banderas blancas con la flor de Patujú desde la próxima semana en la ciudad de Montero, pese a los insultos y amenazas que recibe desde el jueves en las redes sociales.

“Les digo a las personas que me amenazan y me insultan en las redes sociales, no les tengo miedo, y les envío bendiciones, pese a que me han insultado de forma denigrante. Mis hijos (4) por temor no están muy de acuerdo conmigo, pero yo lucho por ellos, por dejarles un mejor futuro. Sé de donde vienen los insultos, pero los disculpo”, concluyó.

