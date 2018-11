Mujer hallada muerta en el Plan sufrió un paro cardiaco

Doña Bertha Vaca (73) salió de su casa en el barrio Jordania el sábado a las 19:00 junto con su hermano Ángel, hacia la casa de una vecina, donde habían consumido bebidas alcohólicas. Esa noche, su esposo, Santos Poiquí, sacó la tele a su patio para ver el partido de Blooming contra Royal Pari y cuando terminó, se extrañó que su esposa no retornara.

“Fui a la casa de la vecina y no había nadie, esa noche no dormí; el domingo revisamos cámaras de seguridad de vecinos de la zona y no se veía nada”, dijo don Santos. El lunes, cuando estaba en su trabajo (es estibador), lo llamaron para avisar que encontraron a su esposa, que era ama de casa, entre unos matorrales a un par de cuadras de su casa.

El hermano de la fallecida, en su declaración en la Estación Policial del Plan Tres Mil, indicó que a las 20:00 de esa noche su hermana lo acompañó a tomar micro y ahí se despidieron.

Aunque los familiares sospechaban que pudo tratarse de un crimen, tras la autopsia realizada al cuerpo de la mujer, se determinó que la causa del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio.