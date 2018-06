Mujer dice desconocer del seguimiento a piloto

Carmen Cuéllar Terrazas, propietaria de la vagoneta que fue señalada por la Policía como el vehículo que participó del seguimiento al piloto Pablo Suárez, asesinado a tiros el sábado pasado, habló frente a la jueza Estrella Montaño, autoridad que ordenó su detención en el penal de Palmasola ante las evidencias presentadas por la Fiscalía.

La mujer, que en primera instancia se abstuvo a declarar ante la comisión de fiscales, que es liderada por José Parra, ayer se levantó y le dijo a la jueza, “esa es mi vagoneta, yo la manejo pero después del mediodía (del día del asesinato al piloto) mi esposo me pidió la llave y no supe donde fue y no conozco nada del seguimiento a otra persona”.

La Fiscalía pidió su detención preventiva por considerar que participó en el asesinato de Suárez, como la persona que proporcionó el motorizado para realizar el seguimiento a la víctima.

Su esposo también es investigado y permanece prófugo. El matón a sueldo que fue identificado por la Policía como Óscar Andrés Ávila Méndez, también es buscado por los investigadores.

El fiscal departamental Freddy Larrea, aseguró que a través de las filmaciones de las cámaras de seguridad, se puede observar claramente que del vehículo de Carmen Cuéllar baja un sujeto, se sube a la motocicleta y luego se lo observa acribillando al piloto.

Larrea manifestó que de acuerdo con las investigaciones que se vienen realizando, se ha detectado que el esposo de Cuéllar tiene antecedentes por delitos de narcotráfico en los años 2001 y 2003 pero se desconoce de cómo logró salir en libertad. De la misma forma la

Fiscalía y la Policía indagan si esta mujer está vinculada al tráfico de drogas.

Sin embargo, las pesquisas realizadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), establecen que el piloto Suárez, tenía antecedentes por delitos de sustancias controladas.

La Policía asegura que sigue tras la pista del sicario, que al parecer no habría salido del país y que en cualquier momento puede caer preso.