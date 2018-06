Mujer asesinada fue filmada horas antes del crimen junto a un sujeto

Luego de ser vejada sexualmente, la mujer hallada el miércoles en un lote baldío del barrio Universitario Sur, fue estrangulada. De esta forma, la infortunada se convirtió en la novena víctima de feminicidio que se registra en Santa Cruz en la primera mitad del año, con lo que la tendencia se mantiene con relación al año pasado, en que 20 mujeres fueron víctimas de este tipo de delito.

El comandante de la Policía, Alfonso Siles, señaló que la autopsia legal confirmó que la fémina fue víctima de agresión sexual y que la causa de la muerte fue una asfixia mecánica por estrangulamiento.

A su vez, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Francisco Vidaurre, realizó ayer una inspección al lugar del hecho, a dos cuadras del sexto anillo frente a la Universidad Evangélica Boliviana (UEB), para recabar imágenes de las cámaras de vigilancia particulares que tienen las casas aledañas al lote donde se halló a la occisa.



El escenario del crimen son dos lotes juntos que están en medio de casas con bardas altas. Los vecinos señalan no haber visto ni escuchado nada.

Las imágenes

Vidaurre explicó que en las imágenes de una de las tres cámaras de seguridad de las casas vecinas se ve a la víctima acompañada por un varón a las 4:00 de la madrugada del miércoles, cruzando la avenida del sexto anillo con dirección al terreno donde ocurrió el hecho.

También existen otras imágenes que están siendo analizadas, pero que no son muy claras, de cámaras que están dirigidas hacia el lugar, con el fin de encontrar otro elemento que permita la identificación del criminal.



“El apoyo tecnológico será fundamental para identificar al feminicida”, señaló Vidaurre. Por otra parte, los vecinos no dieron luces de quién sería la víctima, por lo que se presume que no vivía por esa zona.



Ingesta de alcohol



Los restos de alcohol en el organismo de la víctima hacen sospechar, dijo Siles, que ella y su victimario consumieron bebidas alcohólicas en algún lugar antes de dirigirse al lote baldío.

Esa es la hipótesis que se maneja, pero falta saber si la mujer conocía al sujeto hace tiempo o lo hizo circunstancialmente horas antes del hecho.



Descripción de la mujer

Hasta anoche, a la hora del cierre de esta edición, el cuerpo de la mujer seguía sin ser identificado y estaba en la morgue. La víctima es de contextura robusta, estatura mediana, tez morena, labios gruesos, nariz ancha, pelo negro y largo. La noche del hecho usaba una chamarra azul.

Estadísticas

Datos en Bolivia

El año pasado hubo 99 feminicidios en el país, de los cuales 20 fueron en Santa Cruz, que ocupó el tercer lugar, detrás de Cochabamba (22) y La Paz (32).



Los últimos crímenes

El 15 de mayo, en el barrio Fanny Cortez, detrás del Parque Industrial, una mujer fue asesinada con un disparo en la cabeza por su marido, quien luego se suicidó; el 27 de mayo, en la comunidad La Perdiz, otra víctima murió por golpes en la cabeza presuntamente a manos de su marido.