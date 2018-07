Mototriciclos entrarán para combatir los microbasurales en la urbe

Santa Cruz de la Sierra produce 1.600 toneladas de basura por día, aunque muchas se quedan en los canales y en los más de 2.500 microbasurales que son alimentados por los vecinos, dueños de locales y los carritos. A raíz de ello la Empresa Municipal de Aseo Urbano (Emacruz) ha pedido al operador privado Vega-Solví que agilice el programa de servicio complementario de recolección en los días de no frecuencia, para ello han sido adquiridos 10 mototriciclos con contenedores que tienen una tonelada de capacidad.



El gerente de Emacruz, Johnny Bowles, indicó que este servicio no tendrá costo adicional al municipio, pues es una exigencia para terminar con los microbasurales.

Pero el servicio no terminará ahí, pues paralelamente habrá una campaña de concienciación donde se brindará información puerta a puerta a los usuarios circundantes al microbasural, dando a saber la frecuencia y horarios de recolección para que no saquen con anticipación sus bolsas con el riesgo de que sean destrozadas por animales callejeros. Asimismo, se insistirá al vecino de la necesidad de plantar en su acera canastillos o contenedores para el depósito temporal de basura, dando cumplimiento a la Ley 295/2016 de Aseo Urbano, que al no tenerla la contempla como una infracción leve, al igual que sacar la basura fuera de horario establecido y en los días de no frecuencia.

“Las zonas que más generan microbasurales están fuera del cuarto anillo este y sur, especialmente cerca de canales, centros comerciales, mercados, áreas despobladas y camellones”, dijo Bowles.

El gerente de Vega-Solví, Luis Fernando Auza, indicó que esas frecuencias especiales se iniciaron con un programa piloto salido luego de un estudio./IRZ