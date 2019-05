Morales y Rodríguez niegan versión de Medina

“He leído en algunos medios que el excoronel Gonzalo Medina declaró que fue mi abogado. Nunca contraté sus servicios como abogado”, escribió ayer el presidente Evo Morales en su cuenta de Twitter, para contradecir al exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, que en su defensa material en la audiencia que le dictó prisión preventiva, aseguró que era tan intachable que había sido abogado de Evo Morales y del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé.

“No lo conozco y no ha sido mi abogado”, también dijo el actual embajador en Holanda, en una entrevista con la red Erbol. “He leído con sorpresa esta declaración porque, en rigor de verdad, no conozco al señor Medina y obviamente tampoco jamás he contado con sus servicios profesionales, de manera que yo desmiento categóricamente esa versión del señor Medina”, dijo Rodríguez desde La Haya.

En su intento de sustentar que tiene un arraigo natural por su labor como abogado, dijo que trabajó para Evo Morales y Rodríguez Veltzé, además de haber sido asesor legal del Comando Departamental de la Policía en Santa Cruz. “He trabajado insistente mente, he sido director jurídico del Comando General de la Policía y catedrático por 18 años.

He sido oficial intachable, he sido abogado del presidente Evo Morales, del ministro, he sido abogado del presidente Rodríguez Veltzé”, aseguró Medina, de acuerdo al acta de la audiencia a la que tuvo acceso El Deber. Morales respondió a esto a través de un escueto tuit, mientras que Rodríguez Veltzé dijo que no se acuerda de haber tenido contacto con el policía dado de baja, pese a que por sus funciones pú- blicas interactúa con mucha gente. “No lo conozco (a Medina) ni me interesa saber la razón por las cuales esté haciendo estas declaraciones”, dijo el exmandatario.

Quispe, al ataque Rafael Quispe, diputado de UD y aliado de Óscar Ortiz en Bolivia Dice No para las elecciones de octubre, anunció que el miércoles presentará un memorial ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, para que se tomen declaraciones en calidad de investigados al ministro Romero y al presidente Evo Morales. “Debe convocárselo al señor presidente Evo Morales para que diga su verdad en este tema de los vínculos con el narcotráfico”, dijo el diputado Quispe.

A él se sumaron el diputado Amilcar Barral (“sería interesante que el presidente ya no se haga de la vista gorda”) y el senador Arturo Murillo, ambos de UD, que pidieron que Rodríguez Veltzé también declare. El ministro Carlos Romero ha reiterado que él no ratificó a Medina en la Felcc, que esa decisión es monopolio de la Policía. Medina lo había señalado a él como responsable de su estabilidad laboral. Édgar Montaño, presidente de la Asamblea Parlamentaria Cruceña, asegura que “hay plena confianza en el ministro” y en el Alto Mando policial porque “han tomado acciones importantes que han dado resultados”.