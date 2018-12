Morales resalta la lucha regional antidroga; opositor refuta sus datos

La ‘nacionalización’ de la lucha contra el narcotráfico por parte del Gobierno boliviano, además de la regionalización de las tareas a través del Cerian (Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos) con sede en Santa Cruz, asi como el proyecto de ‘radarización’ de las fronteras bolivianas y la creación de un comando conjunto de control del espacio aéreo con los países vecinos, fueron destacados ayer por el Gobierno del presidente Evo Morales en la reunión de Fortalecimiento Regional de lucha contra el narcotráfico que se inauguró ayer en Santa Cruz con representantes de 18 países.

El trabajo regional a través del Cerian y el modelo ‘made in Bolivia’ fueron respaldados por Thierry Rostan, representante de la Organización de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (UNODC) en Bolivia, quien indicó que esa institución está dispuesta a brindar asistencia técnica al Cerian y que espera conocer sus avances en la próxima Comisión de Estupefacientes a realizarse en Austria en marzo de 2019.

Además de resaltar el modelo de lucha contra el narcotráfico adoptado por el país, el presidente Morales centró su discurso en criticar la política de lucha antinarcóticos de Estados Unidos, señalando que no funciona porque en realidad esconde intereses geopolíticos con la presencia de sus bases militares y de la DEA.

Asimismo, defendió a la hoja de coca en su estado natural “no solo como productor sino como consumidor”. Es así que señaló que se estima que este año la erradicación de cultivos ilegales de coca alcanzará las 11.000 hectáreas y aseveró que durante los gobiernos neoliberales y militares Bolivia tenía más de 50.000 ha de cocales y que actualmente fluctúa entre las 24.000 y 25.000. “Con la DEA y su base militar, los uniformados de Estados Unidos parecían dueños de Bolivia. La lucha contra el narcotráfico bajo militarización nunca va a tener éxito”, afirmó.

Sin embargo, desde la óptica de Demócratas, la realidad es otra. “El narcotráfico está de fiesta en Bolivia”, señaló el diputado Tomás Monasterio, quien afirmó que la Organización de Estados Americanos (OEA) ha certificado un crecimiento de 3.500 ha de cultivos excedentarios de hoja de coca este año en el país.

“El 40% de la producción de coca en el país va a mercados ilegales; el presidente está en obligación de tomar acciones serias y responsables porque ante la comunidad internacional no solo somos país de tránsito (del narcotráfico) sino de producción de la materia prima con la que se elabora la droga”, afirmó.

Los temas del evento

Los temas a analizarse técnicamente en el encuentro serán las experiencias de los centros de inteligencia y análisis criminal, lavado de activos y operativos fronterizos conjuntos.

También se analizarán otras temáticas como el flujo de ‘mulas’ del narcotráfico, las normas comunes de control aéreo, detección y control de pistas clandestinas.

El Cerian

El Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos (Cerian) que funciona en Santa Cruz desde mayo, empezó como una iniciativa trinacional entre Bolivia, Perú y Brasil, a la que luego se sumaron Paraguay y Argentina. A través de este organismo se intercambia información entre agentes de los países partícipes y de sus resultados se cuenta por ejemplo la detención en territorio boliviano de tres de los seis narcos brasileros más buscados.

También destaca la oficina de Aircop instalada en Viru Viru hace un mes y medio.

CIERRE DE VÍAS DEL SEGUNDO ANILLO CAUSÓ CAOS POR UNA HORA Y LA GENTE CUESTIONÓ A LOS AGENTES DE TRÁNSITO



Entre 30 minutos y una hora demoraron en cruzar por la Madre India y el Parque Urbano las personas que debían tomar la vía del segundo anillo para dirigirse a su fuente laboral, al igual que aquellas que circulaban por la avenida San Aurelio. Ayer, entre las 8:15 y las 9:15, el segundo anillo fue cerrado a la circulación en esos puntos con motivo de la presencia del presidente Evo Morales en la reunión en el Conaltid (segundo anillo y San Aurelio).

“¿Por qué no informan un día antes para que los ciudadanos tomemos previsiones para ir a nuestra fuente de trabajo?”, cuestionó una pasajera de micro. “¿Por qué no hacen un plan de desvíos?, los policías no orientaban para saber por dónde podíamos dirigirnos”, protestó un ciudadano en su vehículo.

Y es que el de por sí caótico tráfico vehicular en Santa Cruz se puso aún peor con el cierre de las vías en hora pico provocando un caos total y la molestia de los ciudadanos.

Mientras tanto, a los agentes de Tránsito solo se los vio parados en los puntos donde se cortaban las calles pero no haciendo controles para ayudar a que el tráfico vehicular fluya y evitar que se formen ‘nudos’ de congestionamiento vehicular.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, justificó el operativo ya que se trata de una reunión protocolar de alto nivel, ya que se encuentran embajadores, cónsules y autoridades de diferentes países vecinos de la región.

“Por protocolo internacional se dispuso al cierre de las vías, que duró media hora y no se repetirá para evitar perjuicios en la población”, explicó la autoridad del Gobierno.

Por su parte, el comandante Alfonso Siles pidió disculpas a la población por los inconvenientes y al ser consultado sobre las previsiones que debieron tomarse, señaló que “por cuestiones de seguridad” no podía avisarse con anticipación que las vías serían cerradas momentáneamente.