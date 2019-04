“El título profesional otorgado a Pedro Montenegro Paz es absolutamente legal”, dijo Oswaldo Ulloa, vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) al momento de mostrar la documentación sobre el ingreso y posterior aprobación de materias en la carrera de Derecho.

Además, en el comunicado de la universidad estatal, en el punto 4 se lee que la Uagrm “no tiene competencias o la responsabilidad de investigar la ocupación o labor que desarrolla cada estudiante”.

La autoridad universitaria criticó lo que considera un intento de desprestigiar a la casa superior de estudios.

Historial académico

Según el registro, Montenegro ingresó en 1999 a la carrera de Administración de Empresas, con notas fluctuantes hasta 2008.

Entre 2009 y 2012 hay un bache y no cursó materias. Ese lapso tendría que haber sido ocupado en estudiar Administración en una universidad privada de la cual se tituló en 2014.

En 2013 aparece en la carrera de Derecho, con un inicio irregular con varias materias reprobadas, como Introducción al Derecho que aprobó al quinto intento.

El año que ingresó a Derecho fue cuando en Brasil se interceptó un cargamento de droga y se lo sindicó de ser el que lo envió desde Santa Cruz. Mientras estudiaba (2015) se emitió una orden de búsqueda y extradición a Brasil.

Terminó la carrera en 2017 y se tituló en 2018 con un examen de grado. “Se hizo un sorteo público en el que se dio a conocer el tribunal que atendería su petición para dar su examen”, dijo Ulloa, que resaltó que se hizo un procedimiento como el que se hace con cualquier otro estudiante.

FISCALÍA CITARÁ A DELGADO COMO TESTIGO; MINISTERIO DE GOBIERNO NO DESCARTA PROCESARLO JUDICIALMENTE

El abogado del Ministerio de Gobierno, Rodrigo Arévalo, dijo que no se descarta iniciar un proceso judicial contra el ex comandante de la Policía, Rómulo Delgado, apuntado por el ministro Carlos Romero de haber filtrado un audio con el cual se empezó a destapar públicamente los presuntos vínculos de Gonzalo Medina con el narcotráfico.

“No descartamos ni afirmamos (iniciar un proceso); se va a hacer el análisis correspondiente. No es necesario que se pueda presentar una denuncia en este momento. Sin embargo, eso no quiere decir que no se va a presentar”, manifestó.

Arévalo manifestó que se evaluará iniciar un proceso contra el general Delgado en base a los datos que arroje la investigación del Ministerio Público.

El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, informó que Delgado Rivas, será convocado a declarar en calidad de testigo.

“Va a ser convocada esta persona porque es una fuente de información respecto a las declaraciones que contiene ese audio”, aseveró el Fiscal General.

Consultado acerca de si el propio Romero sería convocado, el titular de la Fiscalía dijo que no podía adelantar información en ese sentido. “Son varios elementos investigativos que se están utilizando para establecer la verdad histórica de estos hechos”, dijo Lanchipa. /Erbol