Montenegro se codeó en la Felcc, incluso con jefes del Alto Mando

El presunto narcotraficante Pedro Montenegro, prófugo de la justicia de Brasil y ahora de Bolivia, se codeó con los altos jefes de la Policía Nacional en la Felcc durante una feria organizada el 11 de abril por el exdirector Gonzalo Medina, según un teniente de la unidad, que ayer pidió garantías a la Defensoría del Pueblo para él y su familia, luego de que su esposa denunciara públicamente que lo quieren enviar a Potosí y él no está de acuerdo con la orden de destino.

“En la feria del 11 de abril, Montenegro estaba en la Felcc junto con el comandante general y el coronel (Igor) Echegaray. Se paseaba con total confianza. Mi esposo no sabía que era buscado, cuando vimos la imagen en la tele nos sorprendimos. Mi esposo me dice: ‘Es el tipo que estaba en la feria de camisa negra’. Estaba paseándose con el coronel Medina, con Robin (Justiniano), inclusive habló con el general y con el coronel Echegaray. Mi esposo me dice: ‘Mirá, cómo es la vida, en las actividades que hacían todos los viernes, el coronel Echegaray venía a la Felcc y se sentaba al lado de Montenegro y compartían bebidas alcohólicas. Es increíble, ese tipo ha vivido en la Felcc, paraba en el despacho del coronel Medina, llegaba con él y se iba con él’. Nos indignamos porque ahora tildan de delincuentes a todos los policías por los errores del coronel Medina”, dijo la mujer.

Se sienten perseguidos

Diana R. S., que habla a nombre de su esposo, porque él tiene prohibido manifestarse sin autorización, dijo que el teniente llevaba solo tres meses en la Felcc central, hecho que lo armó de valor para pedir a la Fiscalía que le tomen declaración para decir su verdad.

El teniente se siente amedrantado, por lo que no quiere ir al trabajo en la Felcc, pues teme que le armen un caso o le ‘siembren’ droga en su escritorio para incriminarlo. Reveló que ayer desde una patrulla de la UTOP le tomaron fotos a él con su hija menor en el segundo anillo, cerca de Saguapac, donde tuvo un impasse con el Tcnl. Julio Baldivieso, jefe de esa unidad.

“El Cnl. Baldivieso le sacó fotos con mi niña y, en una reacción natural, mi esposo les tomó fotos y se armó un lío”, indicó Diana.

Baldivieso negó haber hecho seguimiento al teniente, señalando que llegó en su patrulla a una farmacia a comprarse medicamentos para curarse una herida en un dedo de la mano y en ese momento, un capitán que estaba con él, le manifiesta que el teniente les estaba sacando fotos.

“Me acerqué a preguntarle por qué sacaba fotos al vehículo y me dijo que lo estábamos persiguiendo”, indicó Baldivieso y agregó: “No tengo nada que ver con la Felcc, donde él es uno de los investigados. Yo soy jefe de la UTOP, una unidad totalmente diferente que saca la cara por la Policía porque respetamos los derechos humanos”, aseguró.

SUBOFICIALES AFIRMAN QUE NO CAMBIARÁN A LOS BUENOS POLICÍAS

Los suboficiales Julián Barroso y Javier Triguero, autoridades de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías, filial Santa Cruz, manifestaron que el cambio de destino será únicamente para aquellos agentes que tuvieron problemas disciplinarios y actos que mancharon la institución policial, no así para los policías honestos. Así les informó el comandante general de la Policía, Vladimir Yuri Calderón, expresó Barroso. Ayer, en la plaza 24 de Septiembre, Ruth Nina, presidenta nacional de las esposas de los policías, pidió la renuncia del ministro de Gobierno, Carlos Romero, por ‘tratar de hundir a la familia policial’. “No nos van a tomar el pelo indicando que el comandante general no conocía (lo del narco Montenegro). Toda la clase policial da parte al comandante y al ministro Romero”, enfatizó Nina.