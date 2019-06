Modelo se cansó de ser acosada y reveló que su progenitor la violaba

Una modelo y exreina de belleza, de 22 años, desveló que su progenitor la abusó sexualmente durante 9 años y lo denunció tras ser víctima de acoso, porque inició una relación sentimental con un joven.

La muchacha salía de su vivienda, en la zona norte del departamento, para ir a estudiar en una universidad de la capital cruceña, donde conoció a su enamorado. Tras empezar su relación de amor, la joven empezó a llegar tarde a su vivienda y eso le molestó a su padre, de 40 años, que comenzó a acosarla.

“El padre empezó a quemarle la ropa, zapatos y carteras a la víctima y le enviaba fotos por WhatsApp como prueba. Además, la amenazó con venderle su moto si seguía saliendo con su novio”, comentó el jefe policial, Gilmar Valencia.

De estos hostigamientos, se enteró el enamorado y luego la modelo le relató las violaciones que sufrió por parte de su progenitor. Fue así, que la joven se armó de valor y con ayuda de su pareja denunció a su agresor sexual.

Abusada por 9 años

Valencia dijo que la víctima manifestó en su entrevista psicológica que fue abusada sexualmente desde que tenía 9 años. Añadió, que el último vejamen sexual que sufrió fue a los 18 años.

La directora de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Bertha Anahí Padilla, contó que la modelo fue dejada bajo el cuidado de su padre, desde que era niña, debido que su madre viajó a España para trabajar. “Como el hombre se quedaba solo con su hija, aprovechaba para manosearla hasta que logró violarla”, lamentó la agente.

Cuando tenía 9 años, la víctima, le comentó a su abuela y tía (de parte de madre) que era abusada, por lo que se presentó una denuncia, pero supuestamente el proceso no avanzó. “Antes no había Felcv y las denuncias la recibía la Felcc, sin embargo, hemos revisado los archivos y no tenemos antecedentes de este caso”, explicó Padilla.

De acuerdo a las investigaciones, en una ocasión la muchacha se escapó de su casa para evitar ser violada. “La joven salió a unos 15 (cumpleaños) y cuando regresó el padre le pidió que se deje abusar, porque él le dio permiso para salir”, explicó la jefa de la Felcv.

El acusado de iniciales E. Y. N., de 40 años, fue aprehendido luego de abstenerse a declarar ante el Ministerio Público. La juez, Ruth Guerra, determinó su detención preventiva en la cárcel de Okinawa, por violación.