Carmen Salinas, (36) la mujer que dio a luz en el baño del centro médico San Antonio, relató a EL DEBER las circunstancias en la que fue grabada anoche en el baño del nosocomio. En la entrevista la flamante madre negó que los médicos se hayan resistido a prestar la atención médica.

La mujer, oriunda de una comunidad de Pailón, indicó que llegó al centro médico a las 19:15 y una mujer que estaba en la sala de recepción le pidió que espere hasta las 19:30 cuando había cambio de turno.

"En ese momento tuve ganas de ir al baño y al momento de orinar se rompió la bolsa y nació mi bebé. Después me atendieron, no es cómo andan diciendo que no me quisieron atender, me llevaron a la sala de parto y nos brindaron la atención", relató Salinas.

Tras una inspección al centro de salud San Antonio, el jefe de Redes Salud, Dorian Giménez, descartó que esa instancia inicie una auditoría médica sobre el nacimiento de un bebé del centro, toda vez que, según lo manifestado por la madre, todo se trató de hecho fortuito y ella no avisó al personal de salud que había tenido dolores de parto.

Esta jornada se viralizó el video de una mujer dando a luz en el baño del centro médico, en primera instancia se hablaba de que supuestamente los médicos se opusieron a prestarle la atención médica; sin embargo, esta versión fue descartada por el responsable del sanatorio y de la mujer.