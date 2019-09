Ministro reconoce uso del contrafuego, pero dice que 'no cuadra' que la haya aplicado el comandante del Funsar

El ministro de Defensa, Javier Zabaleta, aseguró este domingo que si bien no desconfía del comandante de la Fundación Sar (Funsar), Runy Callaú, "no cuadra" que se haya utilizado la técnica de contrafuego durante las tareas de combate a los incendios en la Chiquitania. La autoridad hizo los cuestionamientos haciendo énfasis en la militancia de esta persona, que es candidato a diputado por Comunidad Ciudadana (CC).

“Yo lo entiendo a Runy, el mensaje que tiene, porque claro, él al ser candidato de un partido, y su jefe de ese partido haciendo campaña en medio del incendio, bueno, lo pone en evidencia, lo pone en una situación comprometida a Runy. Yo no desconfío de Runy, es una persona que trabaja en estas operaciones; pero él al ser candidato, y el resto de su partido, su jefe, haciendo campaña con el fuego, no cuadra, y él tendrá que aclararlo de mejor forma”, declaró el ministro de Defensa, Javier Zavaleta.

Callaú, como comandante de Funsar, viene apoyando en la zona desde que comenzó la emergencia hace varias semanas. El sábado denunció que unas imágenes que se habían captado durante un operativo para evitar que el fuego ingrese a una comunidad estaban siendo usadas para difamarlo.

"Tomaron las imágenes de un video, en el cual aplicamos el método de contrafuego para combatir un gran incendio que se estaba extendiendo velozmente hacia las comunidades debido a los fuertes vientos, con este video están afirmando que nosotros somos los que iniciamos los incendios", escribió Callaú.

Este es el video al que hace referencia Callaú:

"El motivo de esta difamación se debe a que soy candidato a diputado uninominal por la C51, aunque no he iniciado mi campaña, porque como todo buen cruceño y boliviano, me he unido con solidaridad al llamado de nuestros hermanos Chiquitanos", agregó Callaú en su cuenta en Facebook.

Ministro confirma que se usa esta técnica

Durante la entrevista con los medios estatales, el ministro de Defensa reconoció que la técnica del contrafuego está siendo usada en las tareas que se realizan en las zonas de emergencia.

“Los contrafuegos son fuegos controlados que se prenden para tratar de detener un fuego mayor que se avecina. Hemos pedido a la Policía Boliviana, a través de Bomberos, que hagan contrafuegos en varios lugares, y se lo hemos pedido porque son los mejores bomberos que tenemos en el país”, señaló Zabaleta.

El ministro agregó que este método solo debe ser usado por personal especializado. “Un contrafuego que lo hagas tú, sin saber dónde empezar, dónde terminar, dónde va la dirección del viento, la magnitud del terreno, etcétera, realmente puede ser sabotaje en lugar de ser una medida contra incendios", agregó.

Funsar, de la que es comandante Callaú y fue la que ejecutó la técnica contrafuego, fue creada en 1993 y desde esa época trabaja en distintos ámbitos, uno de ellos el del combate a incendios forestales.