Ministro de Salud se compromete a revisar los ítems para el Oncológico

María P. R. (58) espera pacientemente su turno en la consulta en la que le dirán qué tan efectivos son los tratamientos de quimioterapia y radioterapia que le están haciendo, luego de la extirpación de un tumor canceroso en la matriz hace dos meses, en el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano. La mujer recordó que durante los 18 días que estuvo internada su familia le cambiaba el piyama y la ropa de cama por su cuenta y los llevaba a lavar a su casa, porque no había personal que abasteciera para hacer dichas tareas en este hospital de tercer nivel especializado en el tratamiento de enfermedades de cáncer.

A raíz de la falta de ítems, médicos y padres de familia de los pacientes pediátricos protestaron, el 6 de junio, en la segunda planta del nosocomio ante el presidente del Estado, Evo Morales, que se encontraba participando de un acto en el edificio contiguo, en la Escuela de Formación de Maestros Enrique Finot, para hacerle notar la falta de trabajadores en diversas áreas y especialidades.

El ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, recorrió ayer las instalaciones del Oncológico, en compañía del personal de administración, además de un equipo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al mando de Fernando Leanes.

Rocabado refirió que, como Estado, hará una revisión de la cantidad de ítems que tiene este nosocomio para ver la posibilidad de dotarles nuevos, no sin antes recordar que también tienen responsabilidad de crear la Gobernación y los municipios que se benefician con la atención.



“Tenemos el proyecto de trabajar a corto, mediano y largo plazo para cubrir las necesidades de este hospital, pero tomando en cuenta la corresponsabilidad que tienen los tres niveles de gobierno”, recordó Rocabado.



La vicepresidenta del Colegio Médico de Bolivia, Yolanda Ernst, que también trabaja en el Oncológico, recordó que el presidente, Erwin Viruez, se reunió con el ministro, que se mostró accesible a las demandas del sector.



“Insistiremos en la dotación de ítems para el Oncológico, que tanto los necesita”, agregó.



Luego de la visita de Rocabado, personal técnico del Ministerio de Salud comenzó a reunirse con los directivos del hospital para conocer las carencias y ver las posibles propuestas de solución.



Paralización



Los problemas no se apartan del Oncológico, pues los trabajadores sindicalizados acatarán un paro de 24 horas, en protesta por el incumplimiento de las autoridades de la institución, que pretenden implementar el reglamento interno de la Gobernación respecto a la situación de dos funcionarios que sostuvieron un pleito.



El ejecutivo sindical, Mai Wadith Chen, explicó que la gerencia del hospital quedó en llamar la atención a los implicados, cosa que no cumplió y ahora están siendo investigados externamente, es decir, por la Gobernación.



“Pedimos que dejen de amedrentar al personal y de acosarnos con la aplicación de un reglamento interno ilegal que nos quieren imponer, por ello vamos al paro de labores desde la medianoche”, manifestó Chen.

Para conocer

Servicios únicos

El Instituto Oncológico del Oriente Boliviano es el único especializado en enfermedades de cáncer. No solo atiende a pacientes cruceños, también a los que vienen de todo el país.



Sin atención

Un problema interno entre dos funcionarios ha llevado a que el sindicato del Oncológico decrete la suspensión de actividades hoy, por 24 horas.