Ministerio de Justicia pide indagación de videos por supuesto tráfico de cargos

El ministro de Justicia, Héctor Arce, que participó de reuniones todo el día de ayer en Santa Cruz como parte de una cumbre para tratar diversos temas, sobre todo las futuras convocatorias para la selección de vocales constitucionales, ordenó el inicio de investigaciones de audios y videos de jóvenes que denuncian a autoridades del Consejo de la Magistratura por presunto tráfico de cargos a cambio de dinero, hecho calificado como extorsión.

Los audios fueron difundidos ampliamente por redes sociales y medios masivos de comunicación, especialmente televisivos.

En uno de los videos un joven, que pidió por favor guardar en reserva su nombre por temor a represalias, cita a la magistrada del Consejo de la Magistratura, Dolka Vanesa Gómez Espada, de haberlo contratado para que le hiciera campaña y en otro de los audios un ex funcionario judicial denuncia al exfiscal y actual representante del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, Mauricio Romero, de pedirle dinero para restituirlo en su cargo luego de haber sido despedido de sus funciones en Derechos Reales.

Héctor Arce, consultado por los periodistas sobre el tema, señaló: “Hemos tomado conocimiento preliminar y vamos a plantear a los presidentes de ambos órganos, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia, una investigación rápida y eficaz porque esto es inadmisible”.

Las denuncias en videos

En uno de los videos un joven denuncia que fue contratado para realizar campaña política para las elecciones judiciales a favor de Dolka Vanesa Gómez Espada, a fin de que sea magistrada del Consejo de la Magistratura.

“Ella me ofreció un cargo en Derechos Reales. Ella ganó y fuimos a querer cobrar nuestra recompensa por haber trabajado con ellos, pero nos salió con vueltas y nos delegó con Mauricio Romero, que era su mano derecha. Hablé con él, me la charló y me dijo que tenía que pagar dos mil dólares para entrar a trabajar en Derechos Reales. Yo le digo, ¿de dónde voy a sacar ese dinero si buscaba trabajo? Nos engañaron, no nos dieron trabajo, solo perdí mi tiempo”.

También revela que otra amiga hizo campaña y Romero tampoco le dio trabajo, más bien le dijo que saliera con él. Dijo que la amenazaron y por eso se animó a hacer los videos y entrevistarse con los periodistas.

Otro joven agradece a los periodistas por darle la oportunidad. “Yo agradezco el poder darme esta oportunidad de denunciar algo que me ocurrió. Pasó en mi trabajo en Derechos Reales, tuve una mancha en mi expediente de vida. Me sorprendí cuando, de un día para otro, me botaron de mi trabajo sin motivo. Me dirigí a recursos humanos, donde estaba Mauricio Romero. Lo esperé 10 minutos y me dice: ‘yo te voy a ayudar, pero me tenés que dar dos mil dólares, pero vas a hacer pisar el palito al doctor Echeverría, de Derechos Reales’. Yo nunca vi nada de malo en Echeverría y no podía hacer eso contra nadie, pero al final me dejaron sin trabajo”, contó.

Una red desarticulada

El ministro Héctor Arce manifestó que no se tolerará ningún acto de corrupción. Señaló que este hecho está compartiendo con las más altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura.

Arce recordó que el año pasado se desarticuló una red encabezada por el ex director nacional de Derechos Reales, el abogado Jorge Bohórquez, que con otras personas sacaba dinero o traficaba incurriendo en extorsión para mantener en sus cargos a jueces que debían cesar en sus funciones. Recordó que esa red fue desbaratada y que su principal actor, Jorge Bohórquez, fue enviado a la cárcel. Héctor Arce manifestó que este caso de los videos de denuncias será investigado por la Unidad de Transparencia del Ministerio de Justicia y se esperarán los informes del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Supremo de Justicia. “Les ofrecemos garantías a las personas para que denuncien. La justicia va a cambiar cuando la gente se anime a denunciar”, manifestó Héctor Arce.

Sin respuestas

EL DEBER insistió en recoger la versión del representante del Consejo en Santa Cruz, Mauricio Romero, pero no fue posible, no lo encontramos en su oficina, tampoco respondió a mensajes ni llamados. De igual manera no se logró el contacto con la magistrada Dolka Vanesa Gómez Espada, que no respondió a nuestros llamados. Asimismo, no nos respondió el presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón.