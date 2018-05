Micreros van a las presiones; la comuna no afloja

No quedó en buenos términos el encuentro sostenido entre los dirigentes de cuatro sindicatos de transporte urbano y el Concejo Municipal, en busca de revertir la prohibición de la circulación de micros por la avenida Grigotá. Los micreros anuncian una marcha para mañana, a partir de las 8:00, y la paralización del servicio en horas matinales. Por el contrario, la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, dijo que no darán pie atrás, que no se dejarán presionar y que defenderán las leyes que buscan ordenar la ciudad.

En la audiencia en el Concejo, de la cual salieron molestos, estuvieron presentes los dirigentes Aldo Terrazas y Mario Guerrero, exdirigente que ha salido del sector y que ahora es diputado por el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), así como el asesor jurídico y exconcejal Otto Ritter.

Explicación

En su intervención, Terrazas reclamó a la presidenta del organismo deliberante que cuando se aprobaron las leyes de reordenamiento de los mercados Los Pozos, La Ramada, Abasto y del Plan Tres Mil el sector no fue tomado en cuenta, por lo que desconocen cuáles son las rutas para circular por los antiguos centros de abastecimiento.

“Primero nos cierran la rotonda del Plan Tres Mil, luego no nos dicen si debemos seguir pasando por las calles Beni, Aroma y Charcas, en Los Pozos; ahora nos enteramos que está prohibido el paso por la avenida Grigotá, vía de donde alzamos 300.000 pasajeros por día y por donde pasan 50 líneas, con un promedio de 400 micros por hora”, refirió Terrazas.

Su colega Guerrero criticó que quien esté confeccionando el plan de movilidad urbana sea un arquitecto (Rolando Ribera) y no un ingeniero vial.

“No nos oponemos al reordenamiento de la ciudad, hemos colaborado con los nuevos mercados llevando 50 líneas de micros, pero con los cambios de ruta los usuarios se enojan con nosotros, pues el viaje es más largo y lento, provocando que lleguen tarde a sus oficinas y los estudiantes a sus colegios”, anotó el diputado.

A estas críticas se agregó el hecho de que en el plan de rediseño de la Grigotá eliminarán el carril para micros, para habilitarlo como parqueos con parquímetros.

Respuesta



Por su parte, Sosa aseguró que los micreros no son dueños de la ciudad, por lo que la comuna proseguirá con su plan de reordenamiento, lamentando que hayan abandonado abruptamente la sesión.



“Pueden salir a las calles a protestar, nosotros actuaremos de acuerdo a las normas que hemos aprobado. Los micreros no tienen el monopolio, el municipio está preparando el mejor plan de transporte público digno para el vecino, veremos si serán buses articulados o tren urbano, pues el actual servicio es un desastre”, anotó.

Sosa agregó que en los próximos meses aprobarán la ley de movilidad urbana mediante la cual espera mejorar el transporte público. “Lamento que un diputado (Guerrero) diga que no acatará las leyes municipales”, agregó.

Los números

Movilizaciones

Mañana, a partir de las 8:00, los micreros se concentrarán en el Parque Urbano para salir en marcha hacia el Concejo.



Perjuicio

Solo 500 de los 8.000 buses trabajarán mientras dure la protesta de los micreros.



Avenida Grigotá

Por la apreciada vía, cada día suben 300.000 pasajeros a los micros, es decir, por ahí pasan 50 líneas, con un promedio de 400 vehículos por hora.