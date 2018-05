Hay molestia entre los transportistas que brindan el servicio público en la urbe cruceña por las nuevas disposiciones. El municipio presentó un nuevo plan para 'cambiarle la cara' a la avenida Grigotá, en la que resaltan las ciclovías por lo que ya no se permitirá el ingreso de micros a esta zona desde el 1º al 2º anillo.



Aldo Terrazas, secretario General del Sindicato de Micros de Santa Cruz, indicó que este miércoles realizarán una gran marcha de protesta en rechazo a esta nueva iniciativa ya que consideran que ellos se verán seriamente perjudicados con esta medida que aseguran no ha sido consensuada ni mucho menos socializada.

Terrazas considera que el Concejo no los ha escuchado y que están preocupados por estas medidas unilaterales que "creemos no están enmarcadas dentro de la norma". Aseguran que el perjuicio no solo para ellos ya que también sus usuarios se verán perjudicados ya que no sabrán en qué lugar bajar y creará confusión, sobre todo en los estudiantes y menores. "Nosotros queremos hablar sobre el tema hablar y ellos (Alcaldía) responden con el anuncio de nuevas medidas; están acostumbrados a la presión", dijo.

Lo que plantea el municipio



Rolando Ribera, secretario de Movilidad Urbana explicó que las obras durarán al menos 30 días."A partir de la promulgación de ley de recuperación ambiental y de espacios públicos estamos iniciando los trabajos para darle un nuevo perfil a la avenida Grigotá. En este nuevo perfil tendremos incorporado un carril de bicicleta y una faja de parqueo rotativo", señalo Ribera.

El transporte público está siendo desviado una cuadra paralela a la avenida Grigotá, en la calle Andrés Suárez.

