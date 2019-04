Aldo Terrazas, máximo dirigente del transporte público urbano, anunció que mañana los choferes saldrán a las calles a protestar contra la implementación del nuevo sistema de transporte con buses de tránsito rápido (BRT, por sus siglas en inglés). Advierte que la movilización reducirá en un 40% a la prestación del servicio.

La concentración de los transportistas está prevista para las 7:00 en el Parque Urbano, desde donde saldrán en una gran caravana compuesta por al menos 1.500 micros. De acuerdo con Terrazas, la marcha pasará por todo el trayecto que recorrerá el BRT en la ciudad de Santa Cruz.

“Mañana vamos a sacar 1.500 micros, vamos a mostrar nuestra inversión, los más de $us 120 millones que hemos invertido en los últimos cuatro años. No estamos de acuerdo con la promulgación de la Ley de Movilidad Urbana, no estamos de acuerdo con el BRT, con esas casetas que van a hacer”, informó Terrazas.

Agregó que la movilización durará toda la mañana y pidió a la población cruceña que disculpe por las molestias que puedan generar con la marcha y por la interrupción que sufrirá la prestación del servicio público.

Más sobre el tema:

Micreros marchan en Santa Cruz contra el BRT de la Alcaldía

Sosa gestiona licencia ambiental para iniciar las obras del BRT

La Gobernación frena el proyecto BRT de la Alcaldía