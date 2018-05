A una semana del cierre de la avenida Grigotá en la zona del mercado La Ramada y el anuncio del secretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, de reordenar el tráfico en la zona para frenar el caos vehicular, restringiendo el paso de los buses de transporte público; los micreros que atravesaban estas seis cuadras entre el primero y segundo anillo continúan molestos y han reiterado que hoy realizarán una nueva marcha de protesta.

Los transportistas se concentrarán a las 8:00 fuera del estadio Ramón Tahuichi Aguilera, para luego dirigirse hacia la Secretaría municipal de Parques y Jardines.

Cerca de 8.000 choferes han sido convocados por los diferentes sindicatos de micros de las 40 líneas que circulaban por la avenida Grigotá, para marchar en repudio por el cambio de ruta.

El dirigente del Sindicato de Micros y Colectivos Santa Cruz, Mario Guerrero, afirmó que se ha roto el diálogo con la Alcaldía, por lo que los transportistas manifestarán una vez más su desacuerdo marchando pacíficamente hoy.

“Para la tranquilidad de nuestros usuarios no vamos a abandonar el servicio, solo habrá menos micros. Es que la propuesta de Movilidad Urbana está mal y no ha sido consensuada, además, el Código de Tránsito dice que en una avenida principal no se debe estacionar y ellos proponen eso”, señala Guerrero.

El dirigente remarca que no asistirán a ninguna reunión con el municipio, porque solo están dando vueltas sobre lo mismo y la idea es sacarlos definitivamente de la citada avenida.

Por su parte, Aldo Terrazas, secretario general del Sindicato de Micros de Santa Cruz, considera que ellos se verán seriamente perjudicados con esta medida, la misma que afecta también a los usuarios del servicio y a los comerciantes que se han quedado en el mercado después de la desocupación de los vendedores informales.



El plan de movilidad urbana



El municipio presentó un nuevo plan para 'cambiarle la cara' a la avenida Grigotá, en el que resaltan las ciclovías, el no ingreso de micros a esta zona desde el 1.º al 2.º anillo, además de una faja de parqueo rotativo.



Rolando Ribera, secretario de Movilidad Urbana, explicó que las obras en la Grigotá durarán al menos un mes; el mismo tiempo que será aprovechado para reubicar las rutas de los micros.



La autoridad afirma que el diálogo debe continuar para no entorpecer el plan trazado que transformará la movilidad urbana para beneficio de los dos millones de vecinos y recuerda que es el municipio quien regula el funcionamiento de las vías.