Micreros logran la concesión de las rutas y el cobro de tarifas del BRT

En una sesión con un final casi ‘apresurado’, el Concejo Municipal aprobó ayer la modificación de la Ley de Movilidad Urbana, otorgando a los transportistas la concesión de las rutas y del servicio del sistema de buses de tránsito rápido (BRT, por sus siglas en inglés), además de la facultad para que contraten a la empresa encargada de los cobros y administración del pasaje.

La sesión se realizó en el parque Los Mangales, teniendo como único punto -en el informe de las comisiones-, la modificación de la mencionada norma, planteada por la comisión mixta del Concejo, que la semana pasada consensuó con los transportistas los cambios de los artículos que estaban en desacuerdo.

Al final y, con nueve votos a favor y dos en contra, se modificaron diez artí- culos, entre ellos el 37 y 56, referidos a la concesión del servicio y al sistema de cobro y recaudo, respectivamente. Los cuestionamientos de los concejales opositores Johnny Fernández y Rosario Schamisseddine llevaron a la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, a someter el tema a votación, casi inmediatamente después de la lectura de los artículos revisados, indicando que las observaciones se hicieron en las mesas técnicas.

“Esto no era audiencia pública”, repitió Sosa, cuando Fernández reclamaba, entre otras cosas, que se cumpla el reglamento, toda vez que inicialmente la presidenta había anunciado que la votación sería uno por uno, lo que finalmente no ocurrió.

Se modificaron los artículos 3, 32, 36, 37, 39, 40, 41,43,56 y 57, que eran los observados por los sindicatos (Sindicato de Transportistas Santa Cruz, Sindicato de Transportistas Andrés Ibáñez y otros) y las cooperativas de micros. Al art. 37, que establecía que el gobierno municipal suscribiría contratos administrativos de concesión directa del servicio (sin especificar a quienes), se le agregó en la redacción que la concesión directa será dada a los operadores tradicionales del transporte urbano masivo de pasajeros, es decir, a los sindicatos y cooperativas de micros, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.

En el art. 56 se especifica que el cobro de la tarifa del servicio en los corredores (rutas) de los buses de transporte rápido será tercerizado por el operador concesionado (transportistas), de acuerdo con el reglamento específico. La anterior ley establecía que este servicio iba a ser tercerizado o asumido por el gobierno municipal. Quien celebró la decisión del Concejo fue la dirigencia del sector transporte, que participó de la sesión. “Uno de los puntos que observamos fue el de la adjudicación.

Usted ha visto que ahora hay una concesión directa a los sectores pre-existentes, que somos nosotros, y también tendremos el cobro de la tarifa, a través de una empresa. Estamos contentos”, expresó Aldo Terrazas, dirigente del Sindicato de Transportistas Santa Cruz. El representante del sector agregó que ahora ya tienen seguridad jurídica para gestionar cré- ditos para la compra de los nuevos buses, que exige el nuevo sistema. El Concejo también autorizó al Ejecutivo a realizar las modificación y asignaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la norma y se fijó un plazo de 30 días hábiles (a partir de su publicación) para la elaboración de la reglamentación general y especial.

Las observaciones Durante la sesión, los ediles opositores Fernández y Schamisseddine hicieron observaciones no solo a la Ley de Movilidad Urbana, sino también al nuevo sistema de transporte que busca implementar la Alcaldía. Fernández pidió que se aclare si, además de los sindicatos y cooperativas, los trufis están contemplados en la norma y qué va a pasar con ellos. “Están los sindicatos y cooperativas.

Me llama la atención que no estén también los trufis. ¿No sé si ellos estuvieron en las mesas de trabajo?, preguntó Fernández. Con respecto a los contratos para la concesión del servicio, pidió que se explique si otros sectores de transporte también se beneficiarán con esto. Por su parte, Schamisseddine manifestó que hasta ahora no conoce el plan ‘macro’ del nuevo sistema de transporte. “¿Cómo se va a manejar el tema integral? Todos queremos un transporte seguro, pero ¿dónde está el plan integral?, no lo he visto.

Nunca se ha dicho cómo se va a trabajar. Lo único que veo es una obra de maquillaje (por la obra del primer anillo) y no un transporte digno, moderno y seguro donde todos estemos incluidos”, dijo. La presidenta del Concejo aclaró en repetidas veces que la norma fue consensuada con todos los sectores del transporte de la ciudad.