Mesa dice que se debe superar el cuoteo político y el autoritarismo

El candidato a presidente por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, estuvo en EL DEBER Radio 103.3 para hablar de sus propuestas de gobierno. Entre otras cosas, señaló que si gana las elecciones no practicará la vieja política, no eliminará los bonos sociales, no privatizará las empresas estatales.

Sostuvo que, desde el punto de vista de la construcción de la democracia del siglo XXI, se debe superar el cuoteo político, el abuso de poder y el autoritarismo que, en su criterio, son practicados por el actual Gobierno.

“Eso significa independencia real de poderes, eso significa la construcción de un modelo en el que tu respetas la CPE (Constitución Política del Estado) rigurosamente y lo más importante, la necesidad de un cambio real en el poder judicial…”, manifestó.

Mira el video de la entrevista: