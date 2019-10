Mercados municipales aún no son sostenibles y hay invasión en sus áreas públicas

A más de un año de su inauguración, los comerciantes de los mercados minoristas La Ramada y Los Pozos aún no pagan por el consumo de los servicios de energía eléctrica y agua potable; tampoco patentes o tasas al gobierno municipal capitalino. El mayorista Abasto es la única excepción.

Así lo confirmaron autoridades municipales consultadas por EL DEBER, al igual que comerciantes y dirigentes gremiales de dichos centros de abastecimiento.

Minorista Los Pozos

Justo en el ingreso del Mercado Minorista Los Pozos hay algunos ambulantes ofreciendo tarjetas de teléfonos y ramos de flores. Al pasar al galpón principal, donde se venden productos de la canasta familiar, hay compradores y la mayoría de los puestos están ocupados. Pese al leve desorden que se observa en la entrada, este es uno de los nuevos mercados municipales, inaugurado en marzo de 2018, donde se han respetados las áreas verdes y las aceras. En este bloque al igual que en los otros, hay servicio de energía eléctrica, pero no todos los puestos de venta tienen focos. Además, el número de los bloques que tiene el servicio de agua potable es aún más reducido. Por ello, se construye un bebedero público con cinco grifos, para sumarse a otro que funciona desde hace meses.

Juana Poriz Ortiz, exdirigenta de la Asociación 22 de Diciembre, comentó que solo tienen garantizado ambos servicios los vendedores de carne. Aunque reconoció que todavía no están pagando por los servicios básicos que consumen, tampoco la patente municipal. “No se paga nada. Los dirigentes pelearon para que todavía no paguemos porque las ventas siguen siendo bajas. No hay dinero. Si llegara algún cobro, debe ser anual o mensual, no diario, tampoco debe ser un monto elevado. Que sea Bs 1 diario como dijo al inicio el alcalde Percy Fernández”, remarcó.

Otra dirigenta del mercado, Susy, también reconoció que todavía no están pagando por el agua y la luz que consumen y tampoco sabe desde cuándo lo harán.

EL DEBER intentó, sin éxito, en dos ocasiones conocer la explicación de la subdirectora Fanny Núñez. No obstante, el secretario municipal de Recaudación (SER), Joaquín Crapuzzi, dijo que solo el 10% de los minoristas La Ramada y Los Pozos están cancelando la patente, pero indicó que lo harán en unos meses más.

De acuerdo a un informe entregado por el Ejecutivo municipal al concejal por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Johnny Fernández, solo en Los Pozos por el servicio de energía eléctrica, la Alcaldía pagó, entre marzo y diciembre de 2018, un total de Bs 499.324. El monto mensual más elevado es el de septiembre de ese año, cuando se canceló Bs 87.295. En el informe figuran 11 medidores. Por los dos primeros meses de este año se canceló Bs 151.629.

En cuanto al servicio de agua, el informe indica que, entre agosto de 2018 y febrero de este año, la Alcaldía pagó Bs 46.426. El monto mensual más elevado corresponde a septiembre, con Bs 9.765.

Minorista La Ramada

La situación en el Minorista La Ramada es similar. En el bloque principal, donde se venden abarrotes, se observan más ventas, mientras que en el resto, donde se oferta ropa para la venta, no hay clientes, incluso hay varios puestos vacíos. Una comerciante de la Asociación 23 de marzo, que prefirió no ser citada, consultada al respecto, dijo: “De dónde vamos a sacar plata para pagar si no hay ventas”. Además, pidió que continúen los operativos en la antigua La Ramada, pues los ambulantes siguen vendiendo en las calles y les “roban ventas”.

El subdirector del minorista La Ramada, Luciano Ribera, quien está en el cargo hace un poco más de un mes, confirmó que ningún comerciante está pagando las patentes ni los servicios; sin embargo, se prevé que comiencen a cancelar una patente, que incluye servicios básicos, antes de concluir el año.

En La Ramada, solo por consumo de electricidad, entre mayo y noviembre de 2018, la Alcaldía pagó Bs 1.454.819. Solo en julio de 2018 el monto alcanzó a Bs 257.570, mientras que en mayo Bs 92.131. En este centro minorista hay 34 medidores.

El concejal de UCS criticó que, después de casi dos años, ni Los Pozos ni La Ramada sean autosostenibles, pues además de la inversión en infraestructura, la comuna todavía paga los servicios.

En el centro mayorista Abasto reclaman porque hay puestos en jardineras y en aceras

Mayorista Abasto

En el mercado Mayorista Abasto, cuya inauguración cumplirá dos años en noviembre de este año, hay casetas instaladas en espacios públicos como jardineras y aceras. Al respecto, el concejal del MAS, Tito Sanjinez, recordó que hay un plano del mercado en el que se especifica para qué estaba destinado cada espacio.

En tal sentido, Sanjinez dijo que si se construyen más obras en el espacio público, esto debe contar con aprobación. “Los parqueos para las movilidades y las aceras de cuatro o cinco metros de ancho al contorno del mercado fueron dispuestos para minoristas. Le cambiaron, sin aprobación, la razón social al mercado que es de mayoristas y de productores, se crearon puestos de barrios”, dijo.

Meses atrás Sanjinez envió una carta a la directiva del Concejo, pidiendo que se solicite una investigación a la administradora Carol Viscarra por permitir estas irregularidades.

En respuesta, Viscarra reconoció que unos 100 minoristas todavía ocupan espacios que estaban destinados a aceras y jardineras, pero aseguró que es de forma provisional. “Estos 100 comerciantes están alrededor del mercado, en jardineritas y aceritas. Uno los quiere retirar, pero aparecen los dirigentes y se hace un escándalo. Ellos, como son minoristas, no van a ganar aquí, solitos se irán retirando”, dijo.

En La Ramada hay similar situación, desde el año pasado se construyen más de siete galpones en espacios que estaban destinados para pasillos o el paso de vehículos. Los comerciantes de la Asociación 21 de Febrero, que no quisieron identificarse, indicaron que cada galpón fue asignado a una asociación y que cada asociación debe pagar los costos de construcción de dicho galpón.

Martha Canurana, comerciante, dijo que sus dirigentes les anunciaron que desde enero pagarán por los servicios, lo que les preocupa porque las ventas siguen siendo bajas.

Una de las dirigentes lamentó que no se ponga orden en los nuevos mercados y como ejemplo mostró a los vendedores ambulantes que se han ubicado en la puerta principal de su bloque. “Mire, junto a la malla del cerramiento del mercado hay puestos pequeños vacíos, los cuales inicialmente no estaban contemplados en el proyecto”, manifestó.

Una de las pocas comerciantes instalada en estos puestos nuevos dijo: “Qué tanto se molesta con nosotros; la Alcaldía nos asignó este espacio, no los comerciantes”. Además, indicó que el lugar se llena de vendedores a partir de las 17:00, cuando hay menos sol.

Tanto en el interior de los galpones como en la parte externa de La Ramada, hay hileras de puestos tapados con carpas y otros vacíos. Alrededor del mercado también hay unos siete galpones en construcción, cuya inauguración está prevista para el 15 de este mes.

El subdirector del mercado explicó que, para retirar a los comerciantes de las calles, se les tuvo que asignar un espacio en este nuevo centro, pues la premisa era despejar las calles.