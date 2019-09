Medio español denuncia que hay autoridades en Bolivia que no hacen lo suficiente para combatir los incendios

Un equipo de prensa del medio español La Sexta Noticias entrevistó a sus compatriotas que fueron enviados a Bolivia para ayudar a combatir el fuego que hace más de dos meses devora el bosque chiquitano y el pantanal.

En el reportaje, los bomberos cuentan sus experiencias y también, dan sus puntos de vista en torno al desastre. Ven que las autoridades del país no hacen lo suficiente para mitigar las llamas. "No hay ni maquinaria, ni aviones. Debe haber un avión, cedido por los Estados Unidos, y hay otro ruso, pero no vuelan lo que se prometió", señala Héctor Pérez.

A su vez, Javier Bodego sostiene que los incendios han destapado actividades ilegales y cita como ejemplo lo que se encontró un equipo liderado por voluntarios de Colombia. "En uno de los incendios se encontró un laboratorio de hoja de coca y (el equipo) lo divulgó, a los pocos días tres de sus componentes aparecieron muertos, ahogados", dice Bodego, bombero de la ONG Acción Norte.

Ayer, la ONG privada Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) -en base a imágenes satelitales de la NASA y a un informe de la agencia europea ESA- informó que los incendios en Bolivia ya han consumido más de 4,1 millones de hectáreas de bosques y pastizales.

Mira el reportaje de La Sexta Noticias