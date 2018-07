El coronel Gonzalo Medina, como director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), señala factores que inciden para que el delito atrape a personas y que reincidan y vuelvan a convivir con lo malo. Considera que hay mucho por hacer en adelante y que las autoridades y ciudadanos tienen una misión fundamental en la formación de valores morales, espirituales y de respeto a los demás.



¿Por qué tantas personas caen y son reincidentes?

En los últimos casos el fin común denominador colectivo es la reincidencia de delincuentes que en algún momento estuvieron en la cárcel. Es grave porque volvieron a incurrir en delitos penales similares. La mayoría de las veces cumplieron con las sentencias que lograron con procedimiento abreviado, que está establecido en nuestra economía jurídica. Si el implicado quiere acceder, el fiscal no tiene otra que aceptar para el cumplimiento de la pena, que a veces no supera los cinco años de cárcel. Tampoco podemos decir que todos son reincidentes porque seríamos injustos. La reincidencia es una forma de vida para algunos. No es posible que algunos reclusos no hayan sido capaces de recapacitar y vivir después honradamente. Mientras nosotros cumplimos con todo, ellos planifican y vuelven al delito. Esto no puede seguir.



¿Qué acciones se tomarán para prevenir estos hechos?

La reinserción social es algo fundamental que debe aplicarse. La Dirección de Régimen Penitenciario y la Gobernación deberían de generar nuevas culturas de conducta, de valores y también priorizar la construcción de más recintos carcelarios. El otro tema es el del hogar. Muchos hogares fallan, los delincuentes juveniles lamentablemente salen de las familias. Necesitamos construir ciudadanos honestos que respeten a los padres, a los demás, a la patria. Antes recuerdo que había los scouts, que hacían una buena labor que imponía el respeto, pero ahora ni eso hay. La religión también es otro factor muy importante en la formación de valores en el hogar.



¿No es vital en este problema el rol de la Policía?

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), con el fin de prevenir el delito, se ha fijado una nueva filosofía. Por ejemplo, la policía comunitaria hace una labor de acercamiento más al ciudadano para no solamente prevenir el delito, sino ayudar en nuestro pueblo a resolver necesidades.

Debemos destacar que cuando se realizan acciones contra la delincuencia juvenil en las calles se imponen sanciones como los trabajos comunitarios. Algunas de esas tareas son la limpieza de canales, de avenidas o el pintado de casas afectadas por la delincuencia. El comportamiento de nuestros comandantes está gravitando en acciones preventivas en los colegios para construir entre todos una nueva sociedad.

Puedes leer: