El drama de los pacientes con cáncer del Instituto Oncológico por la falta de ítems se hizo visible ayer cuando un grupo de familiares y médicos decidieron treparse hasta la segunda planta del centro médico para clamar por ayuda al presidente Evo Morales, que había llegado hasta la Escuela Superior de Formación de Maestros Enrique Finot, que colinda con ese centro, para participar de un acto en homenaje al Día del Maestro.

La desesperación de los familiares de los enfermos de cáncer y médicos del centro es porque la falta de ítems ha puesto en riesgo el funcionamiento de dos servicios, el de radioterapia y de pediatría, lo que afectaría a pacientes de escasos recursos de todo el país, ya que se trata de un centro de referencia a escala nacional. La protesta logró que los directivos sean convocados a una reunión para el próximo martes en la ciudad de La Paz con el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado.

El incidente ocurrió cerca de las 11:00, cuando apenas había empezado el acto de homenaje a los maestros. Los gritos desde el edificio contiguo a la escuela de maestros Enrique Finot ‘aplacaron’ la melodía de los músicos que animaban la actividad que había convocado al presidente Morales; al ministro de Educación, Roberto Aguilar; al ministro de Gobierno, Carlos Romero, y a otras autoridades nacionales.

“Presidente, lo invitamos a nuestro hospital”. “Necesitamos ítems”, gritaban médicos y familiares. Tenían pancartas en las que se leía: “Estamos en riesgo de cerrar. Morirán muchos pacientes”.

La protesta, que en un principio era protagonizada por pocas personas, pronto se hizo numerosa, ya que fue sumando a más padres e incluso a los directivos del hospital. Entre ellos se encontraba la jefa médica, Gabriela Antelo, quien lloró al pedir atención de las autoridades. Otros padres de familia también se quebraron ante la impotencia.

Foto: Hernán Virgo

En medio de la protesta, un emisario del presidente Morales se acercó a los manifestantes y les invitó a reunirse con el ministro Romero. Por la tarde, quedaron en que el martes una comitiva del Oncológico será recibida por el ministro de Salud.

Necesitan 70 ítems



“En este momento vamos dejar de atender algunos servicios porque no hay con qué atenderlos”, expresó la directora, Martha Alicia Arrien, que apoyó el pedido de los médicos y familiares.



La jefa médica del centro explicó que el hospital necesita mínimamente 70 ítems, para enfermeras y médicos, y que la situación en estos momentos es insostenible porque el voluntariado Legión de Lucha contra el Cáncer suspendió la ayuda, de Bs 30.000, que daba mensualmente para el pago de personal en el servicio de radioterapia. Eso está obligando al hospital a reducir de 50 a 25 el número de radioterapias por día, ya que se dejará de atender en un turno, manifestó Antelo. Lo peor es que este servicio -según dijo- es único en el país, en el sistema público, pues cuenta con un acelerador lineal (equipo de radioterapia), por lo que pacientes de toda Bolivia llegan hasta el Oncológico para someterse al tratamiento.



Otro servicio que con urgencia precisa de ítems es el de pediatría, que requiere de 14 cargos, siete para enfermeras y siete para médicos.

Franz Quispe fue uno de los padres que se sumó a la protesta. Su hijo, de 13 años, sufre de fibromatosis abdominal, un tumor que fue detectado hace un año y medio. El progenitor manifestó que el tratamiento es costoso, tanto que ya perdió la cuenta de cuánto ha gastado hasta el momento, pues la única vez que su niño se sometió una radioterapia gastó Bs 900. Por esta razón exige la dotación de ítems para el hospital para que los padres no tengan que cubrir esta necesidad.

Más de 200 pacientes



El hospital Oncológico asiste diariamente a 200 pacientes a través de la consulta externa. Otros 100 pacientes reciben asistencia en los servicios de internación. Allí se atiende a personas con todo tipo de cáncer.



Según el Ministerio de Salud, el cáncer cérvico uterino, de mama, de próstata y de estómago son los más frecuentes entre la población boliviana. Del total de pacientes diagnosticados con algún tipo de cáncer en el país, el 24% padece de cérvix, 17% de mama; en el caso de los hombres, el 17% sufre de próstata y el 8%, de estómago.



Datos del Registro Nacional de Cáncer muestran que cada año en el país se diagnostican 7.276 mujeres y 3.918 hombres con esta patología. Según la OMS, cada día entre 4 y 5 bolivianas mueren por cáncer de cuello uterino.

Descontarán a los que acaten paro en la CNS



El ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, advirtió ayer que se aplicarán descuentos a los médicos de la Caja Nacional de Salud (CNS) que acaten el paro de 24 horas convocado para hoy en todo el país, en rechazo a la permanencia en cargos ejecutivos de funcionarios procesados por corrupción en Tarija y Cochabamba.



“Todo paro que vaya en perjuicio de la gente nosotros siempre vamos a estar en contra, hay gente que necesita atención, necesita consulta y queremos que a esa gente se atienda. Bueno, día parado, día no pagado”, dijo a los periodistas.



Por su parte, el secretario ejecutivo de la Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines de la CNS, Luciano Valenzuela, indicó que el paro de actividades exige también esclarecer una "supuesta" irregularidad en la compra de 56 ambulancias para la CNS y la adquisición de un tomógrafo para la oficina regional de Riberalta. Además, indicó que se pide al Ministerio de Salud la institucionalización de los cargos intermedios y jerárquicos de los profesionales en salud, y eliminar por completo a los interinos. /ABI