Médicos piden su inclusión a la ley del trabajo, sin perder las 6 horas

Los médicos cumplen hoy el tercer día de un paro nacional indefinido en demanda de la atención a cinco puntos, entre ellos, la incorporación de los profesionales de salud a la Ley General del Trabajo, aunque piden mantener la jornada laboral de seis horas que beneficia al sector salud.

En la capital cruceña, así como en otras ciudades del país, los galenos protagonizaron ayer ruidosas marchas para exigir la atención de las autoridades nacionales, con las que no han logrado puntos de acuerdo a pesar de haberse sentado varias veces a la mesa de diálogo.

La marcha de mandiles blancos cruceña partió desde el hospital San Juan de Dios para llegar hasta la plaza 24 de Septiembre. A la cabeza estaban los dirigentes médicos, entre ellos, el presidente del Colegio Médico Departamental, Henry Montero. Al llegar al centro citadino, Montero reclamaba la falta de voluntad de la ministra de Salud, Gabriela Montaño, para llegar a un entendimiento y así avanzar en dar respuesta a los pedidos del sector, que son básicamente cinco.

El principal pedido es la incorporación a la Ley General del Trabajo para que puedan gozar de beneficios sociales, como quinquenios y finiquitos, lo que ahora no tienen por ser parte del sector público; esto sin vulnerar las normativas que reconoce la jornada laboral de las seis horas de trabajo. Los galenos aseguran que esta lucha la vienen persiguiendo desde 2002 y, pese a que se han logrado algunos convenios anteriormente, estos no han sido cumplidos.

Al respecto, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, manifestó que siempre han estado abiertos a realizar un análisis serio sobre este punto, sobre todo de lo que significaría para el Gobierno y para los gobiernos subnacionales en términos de recursos, pero también está la jornada laboral. “Un trabajador cualquiera que está en la Ley General de Trabajo, ¿cuántas horas trabaja?, ochos horas. Ustedes lo saben, esa es la cuestión”, dijo Montaño en rueda de prensa.

Con relación a la institucionalización de los cargos, que es otro de los pedidos, el sector exige que este proceso se aplique con los puestos que tiene previsto entregar el Gobierno para fortalecer el Sistema Único de Salud (SUS), pero la ministra mantiene su postura de que 2.941 ítems sean destinados a funcionarios con contratos temporales. El sector también rechaza la ley que declara prioridad a la CNS y pide que se tome como estratégico al sector salud y su participación en la ley del cáncer.

Evo critica la medida

Ayer el presidente Evo Morales y la ministra de Salud entregaron equipos e insumos médicos a siete hospitales de Chuquisaca, con una inversión de Bs 10,7 millones.

En la oportunidad, Morales dijo que le parece sospechoso que los médicos paren un 21 de agosto, cuando los cívicos cumplen un paro nacional.

“Cuando me dicen los bachilleres que quieren ser médicos para salvar vidas y para ayudar al hermano que está enfermo, yo digo: ¡qué lindo ser médico! Si pensamos desde ese punto de vista, la vida no es mercancía y el enfermo no puede ser motivo de lucro(...) No entiendo, siempre va haber problemas que hay que resolver, pero oponerse a normas que permiten construir nuevos hospitales o al SUS, no lo entiendo. Esa es la diferencia con algunos médicos que sospechosamente programan un paro para el 21 de agosto”, expresó.