Médicos inician hoy un paro de 48 horas y Gobierno habla de descontar sueldos

Atención ciudadano. Si usted tiene previsto acudir hoy a algún hospital del sistema público o de la seguridad social, tome en cuenta que hoy y mañana no habrá atención en los servicios de consulta externa, pues los médicos y demás profesionales de la salud están acatando un paro de 48 horas, determinado por la Coordinadora Departamental de Salud en protesta por la forma “improvisada” en que el Gobierno pretende aplicar el Sistema Único de Salud (SUS).

Los galenos ratificaron ayer la medida, a pesar de que el ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, advirtió con descontar los salarios a los médicos de La Paz y de Santa Cruz que acaten los paros convocados para esta semana.

Wilfredo Anzoátegui, vicepresidente del Colegio Médico de Santa Cruz, aclaró que el paro de dos días no es contra el seguro gratuito de salud, sino por la forma en que pretende implementarlo el Gobierno. “Aclaramos a la población que no estamos en contra del seguro, sino a favor, pero creemos que debe ser implementado de forma responsable”, expresó al lamentar que hasta el momento las autoridades nacionales no los hayan convocado para darles una explicación sobre cómo pondrán en marcha el seguro.

“Sin seguro gratuito, los hospitales de Santa Cruz, incluso del resto del país, ya tienen dificultades para atender a los pacientes. Por falta de personal, de equipamiento y de infraestructura la gente debe hacer cola para ser atendida; los que están internados deben esperar varios días por una cirugía. Entonces, imagine cómo será cuando entre en vigencia el seguro gratuito. No sabemos la sostenibilidad económica que va a tener con el tiempo, no nos han explicado. Tampoco nos han dicho qué tipos de estudios de laboratorio va a cubrir el seguro, cuáles serán los medicamentos que entrarán en la lista de la gratuidad, tampoco sabemos cuáles son esas 400 prestaciones; necesitamos un debate técnico y científico”, manifestó el dirigente médico.

Para evitar mayores perjuicios a la población, los médicos han determinado reforzar los servicios de emergencia mientras dure el paro.

Por disposición de la coordinadora de salud, el paro escalonado continuará en el departamento cruceño, de tal modo que si no hay respuesta a la demanda del sector, se iniciará otro paro de tres días y luego el indefinido.

Por su parte, el Colegio Médico de La Paz convocó un paro de 24 horas para este jueves, pues considera que el SUS es una medida política. La misma medida también se adoptará en Tarija, Cochabamba y El Alto. Se conoce que en las próximas horas habrá una reunión en Cochabamba para organizar un paro nacional.

El Gobierno critica

Para el ministro de Trabajo, el paro médico es una “medida política, porque tenemos un Colegio Médico que se opone a la aplicación de un seguro de salud que va a beneficiar a toda la población”.

“Con esta medida (el paro), ponen en riesgo la vida de la población”, añadió el ministro Hinojosa.

Por su parte, la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), que aglutina a organizaciones sociales afinas al MAS, se declaró en estado de emergencia en defensa del Sistema Único de Salud, debido a que algunos profesionales de salud se oponen a su implementación.

Dirigentes de Conalcam se reunieron el miércoles con el presidente Evo Morales para analizar, entre otros temas, la implementación del SUS y la posición asumida por los entes colegiados.

El líder de la COB lamentó la campaña para desprestigiar el nuevo seguro y dijo que su sector defenderá la medida.

Según el diputado por el MAS David Ramos, en lo que va de año se realizaron 54 paros de salud en todo el país generando un gran perjuicio a la población.

Mientras tanto, el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, continúa inspeccionando los hospitales que se construyen en diferentes departamentos del país para ver el avance de la obra. También visita los nosocomios ya consolidados para verificar sus necesidades de equipamiento, recursos humanos e infraestructura.

El sábado, Rocabado estuvo en Tarija donde inspeccionó la construcción del Oncológico, que registra un 50% de avance de obra físico. Este nosocomio, de 30 camas, está demandando una inversión de Bs 127 millones.