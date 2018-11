Médicos aceptan ir al diálogo con el Gobierno por el seguro gratuito

El Colegio Médico de Bolivia aceptó la invitación del Ministerio de Salud para reunirse el 3 de diciembre para tratar la implementación del Sistema Único de Salud (SUS), luego de un paro de 48 horas en el sistema público en Santa Cruz y otro de 24 horas a escala nacional cumplido ayer por disposición de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes).

La cita es el primer intento concreto con la intención de llegar a un consenso sobre el tema, pues antes primaron las posturas antagónicas de ambas partes. La reunión se llevará a cabo desde las 9:00, en Cochabamba.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Erwin Viruez, dijo que planteará que el Ministerio de Salud dé las garantías para debatir sobre la situación actual del sistema de salud en mesas técnicas. “Sabemos que el sistema de salud se encuentra con deficiencias en recursos humanos, en infraestructura sanitaria (...), no hay un financiamiento que asegure los servicios adecuados a la población”, señaló.

Asimismo, el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, espera que el Colegio Médico de Bolivia participe en la reunión con personal técnico y no político. “Esperamos que estén presentes el lunes para tratar este tema, pero que sea con personal técnico, pues no nos sirve de nada personal político porque no aportará con nada, que vengan profesionales expertos en la temática y que vengan con propuestas y con datos”, declaró a ABI.

Quieren mesas técnicas

A su vez, Henry Montero, presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, exhortó a las autoridades del Ministerio de Salud despojarse ‘del chaleco azul’ para hablar de forma sincera de la problemática de salud.

Herman Jiménez, secretario ejecutivo del Fesirmes en Santra Cruz, aseguró que “los médicos quieren que el seguro tenga todas las condiciones y el financiamiento necesario. Por eso queremos sentarnos en las mesas de trabajo con el Gobierno”.

Carlos Nava, dirigente del Sirmes de Cochabamba, indicó que el paro demanda al Gobierno aumentar el presupuesto para salud del 10 al 15% del Producto Interno Bruto (PIB) para garantizar la implementación del SUS.

El defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, afirmó que el rechazo a la salud gratuita atenta contra los derechos de los pobres, en alusión a la supuesta oposición de los colegios médicos del país a la implementación del SUS.

Asimismo, Tezanos no descartó presentar una acción popular en contra de esa medida de presión que los colegios médicos adoptan de forma recurrente en perjuicio de los enfermos.

Los pacientes critican el paro

“Dijeron que el paro era hasta el miércoles y que jueves bien tempranito iban a entender, pero resulta que hay otras 24 horas de paro. Yo vengo de Minero con mi niño enfermo y no podemos estar esperando tanto”, se lamentó Evelín Méndez fuera del Hospital de Niños Mario Ortiz, en cuyo ingreso había ayer, a las 7:00, una veintena de mujeres y varones con sus hijos rogando por atención médica.

Cortas de Salud

Recursos Humanos

El Colegio Médico cruceño calcula que Santa Cruz necesita 10.000 ítems para dar una buena atención. El ministro Rodolfo Rocabado dijo que el faltante ronda entre 5.000 y 6.000 a escala nacional.

Dotación progresiva

El Gobierno aseguró que asignará 2.000 ítems por año para implementar el seguro gratuito y garantizará la infraestructura, medicamentos e insumos para los establecimientos de salud.

Presupuesto

El ministro ratificó que el SUS comenzará a funcionar con un presupuesto de $us 200 millones del Tesoro General de la Nación, más $us 215 millones provenientes de los municipios del país.