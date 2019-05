El Colegio Médico y la Federación de Profesionales y Ramas Médicas (Fesirmes) de Santa Cruz decidieron llevar adelante desde hoy un paro de 48 horas en protesta por la falta de atención al sector salud por parte del Ministerio de Salud y, a su vez, para exigir mejores condiciones de trabajo en los centros médicos del departamento.

La decisión de los profesionales en salud fue tomada anoche después de una reunión que sostuvieron con varios concejales del Gobierno Autónomo Municipal, a los que presentaron una radiografía de los graves problemas que se presentan a diario en los hospitales por la infraestructura obsoleta, por falta de personal, por falta de equipos, de insumos y de medicamentos.

Pacientes sin atención

Hasta las puertas del hospital San Juan de Dios llegaron pacientes en busca de atención médica, pero tuvieron que retornar a sus domicilios debido a la protesta de los galenos.

La presidenta del Concejo, Angélica Sosa, pidió a los médicos que suspendieran la medida para no perjudicar a la población, pero estos no le dieron curso a su petición porque consideran que el Ministerio de Salud debe atender necesidades apremiantes, como la contratación urgente de personal antes de empezar a atender a los pacientes del Sistema Único de Salud (SUS).

Contra el Ministerio

“El paro va. Lastimosamente los técnicos del Ministerio de Salud nos mintieron al decir que íbamos a tener una reunión la anterior semana con la ministra, pero no sucedió. Exigimos recursos humanos, que estos sean manejados de la manera que establece la normativa, es decir con procesos de institucionalización, no que sea un profesional afín al partido de gobierno que ocupe ese cargo”, manifestó Henry Montero, presidente del Colegio Médico de Santa Cruz. Sergio Echazú, secretario general del Fesirmes, aclaró que el paro es contra el Ministerio de Salud por su presunta falta de voluntad para solucionar el asunto y no así contra la Alcaldía, con la que anoche conformaron mesas técnicas para buscar soluciones a las demandas de los profesionales en salud.

El paro en el sector de la consulta externa se realizará desde las cero horas de este martes en los hospitales de primer, segundo y tercer nivel, donde solo habrá atención en las salas de emergencia, aseguró Echazú. La ministra de Salud, Gabriela Montaño, informó que su despacho envió una carta al Colegio Médico de Bolivia para reunirse mañana en la ciudad de Cochabamba a las 16:00, a fin de establecer mecanismos de acción en la implementación del SUS.