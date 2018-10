Médico privado establece lesiones en expareja de Cabrera

Documentos del expediente del caso del diputado Henrry Cabrera Carlo, denunciado por su expareja por malos tratos físicos y sicológicos, señalan la existencia de un certificado de un médico oftalmológico que certifica lesiones en la mujer.

Sin embargo, la valoración de los forenses Erwin Lino y Rosmery Vargas señala la presencia de lesión cicatrizada de cinco centímetros de diámetro en el antebrazo izquierdo. En otras partes del cuerpo no hallaron huellas de lesiones. Concluyen que no amerita días de impedimento. La defensa pidió la homologación del certificado particular que presentaron.

La denunciante fue entrevistada ayer por sicólogas de la Defensoría y de la Fiscalía.