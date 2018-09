Médica asistente de Moreno desmiente que haya huido del país

La médica cirujana pediatra Isis Llapiz, que asistió al médico cirujano Róger Moreno en las dos operaciones que se le practicó al niño Sebastián en el Instituto Oncológico, no huyó del país y sus abogados descartan que haya sido ella quien extirpó el riñón sano al pequeño, toda vez que solo participó como ayudante del médico Róger Moreno.

Llapiz accedió también a un breve contacto con El DEBER, pero pidió que sus abogados sean quienes respondan las interrogantes sobre este tema.

El abogado Bishara Sarras, uno de los juristas que asumió defensa, dijo que Llapiz "simplemente colaboró en la cirugía, pues el médico titular era el doctor Moreno”. Agregó que la doctora Llapiz no tiene nada que esconder y que si hasta ahora no se ha presentado a declarar ante el Ministerio Público es porque no ha sido notificada formalmente. Por eso, ayer presentó un memorial solicitando que se fije fecha y hora para presentarse a declarar.

Sarra informó que Llapiz colaboró con Moreno en las dos cirugías y que estaba autorizada para asistir en cirugías dentro del Oncológico, pese a que ella no trabaja allí, sino en el hospital de niños Mario Ortiz. Asistía como voluntaria en el Oncológico.

Al ser consultado si sigue ejerciendo funciones, respondió que “ella no está suspendida y no tiene por qué estarlo porque no era la médica titular en la intervención quirúrgica”.

Tanto el abogado de la familia de Sebastián, Felipe Hurtado, como los abogados del Dr. Moreno indicaron que corrió el rumor de que el médico no haya sido quien extirpó el riñón sano de Sebastián y que probablemente la asistente Llapiz no se presentó a declarar por esta situación.

Al respecto, el fiscal que lleva el caso, José Parra, confirmó que la doctora Llapiz presentó un informe ante la Fiscalía, indicando que no fue citada a declarar, por lo que se está pidiendo un informe al policía asignado.

Parra agregó que se han emitido citaciones para cinco funcionarios del Oncológico a fin de que presten sus declaraciones en calidad de testigos, entre ellas a la sicóloga del hospital, además de la directora Martha Alicia Arrien.

Precisamente en rechazo a los procesos penales contra funcionarios del Oncológico, los trabajadores de dicho centro cumplieron ayer un paro de actividades. También demandaron condiciones para trabajar. Mostraron que algunos equipos están averiados.

Sebastián retoma la ‘quimio’

El abogado de la familia de Sebastián informó de que el pequeño retomó su tratamiento contra el cáncer y que el lunes recibió su primera sesión de quimioterapia en el hospital de niños Mario Ortiz, donde se encuentra internado. EL DEBER conoció que su primera sesión de ‘quimio’ duró cuatro horas, es decir, desde las 16:00 hasta las 20:00, y que el menor salió bien del procedimiento.

El pequeño ayer fue sometido a una hemodiálisis, la cual le practicarán tres veces a la semana, y ha comenzado a ingerir alimentos sólidos, por lo que su estado general está mejorando.

Para hoy se tiene prevista una junta médica con especialistas de diferentes partes del país y con los galenos tratantes, en las que se tomarán decisiones en cuanto a su tratamiento.