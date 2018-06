Matan a puñaladas a ‘Oti’ en el penal de máxima seguridad del país, Chonchocoro

Víctor Hugo Escobar Orellana, más conocido como ‘Oti’, fue asesinado a puñaladas en el penal de máxima seguridad del país, Chonchocoro de La Paz, donde fue trasladado a mediados de marzo de este año, tras protagonizar un motín y posterior fuga de reos, situación que puso al descubierto el descontrol que se vivía en Palmasola y que luego de la intervención policial, se mantiene en permanente cambio.

El crimen de Escóbar, según los informes policiales, se produjo en medio de una pelea que se generó en el área de las canchas del reclusorio paceño, cuando se estaba disputando un partido de fútbol, como parte de la recreación de los internos.

El hecho de sangre se habría producido alrededor de las 14:25, a la altura de la zona de los galpones, donde Escóbar y Javier Flores Copa (conocido como ‘Tacubayo’) estaban en medio de una gresca con armas cortopunzantes, pelea que terminó por rebasar, en una primera instancia, el cordón de seguridad impuesto por los policías.

Al ver la violencia de los ataques, los agentes lograron separar a los enfrentados y los evacuaron hasta el hospital de Viacha, la población más cercana al centro penitenciario. El reporte de los encargados de seguridad de Chonchocoro señala que el médico del penal, Limber Rivera Dávalos, asistió a los lesionados en compañía de los cabos de la Policía Rubén Limachi Loza y David Huanca Chávez.

Pese a los intentos de evitar la muerte de Escóbar, los médicos no lograron reanimarlo y falleció por un shock hipovolémico, es decir que murió como consecuencia de un desangramiento. El cuerpo de Oti tiene heridas cortopunzantes severas en la rodilla izquierda, en el brazo y antebrazo izquierdos, en el costado derecho a la altura de su abdomen y lesiones en la cara, la cabeza y el cuello, al menos 20.

El informe policial no entra en detalles sobre el estado de salud de Tacubayo, el hombre que fue condenado en mayo de 2015 a 30 años de prisión, por el crimen de Héctor Douglas Roca Suárez y Manuel Leigue Aramayo, hecho de sangre ocurrido en mayo de 2014 en Trinidad, Beni, en medio de una riña de gallos.

Además este recluso, que fue enviado por su peligrosidad a Palmasola, fue parte de las pugnas de poder en el interior del reclusorio cruceño.



El documento, que tiene el sello de la Dirección de Chonchocoro, también detalla que los privados de libertad Hardy Gómez Vaca, reo condenado a 30 años por el asesinato de un joven de 20 años y que fue trasladado el año pasado a Chonchocoro de La Paz; Martín Alvarado Chávez Nina; y Einar Heredia Ribero, preso por el asesinato de una pareja de austriacos, fueron aislados con fines investigativos ante la posibilidad de que sean parte de la gresca suscitada.



Sistema, en la mira



Tras la muerte de Oti, en medio de una pelea entre internos, el sistema de control y seguridad de los centros carcelarios volvió a entrar a la mesa del debate, ya que hace un par de semanas en Palmasola, donde ahora la Policía ingresa y decide sobre los reos, se trató de acabar con la vida de Alberto ‘Tico’ Lozada y sus colaboradores, por una orden de Oti y se evitó el desenlace fatal gracias a la reacción oportuna de los agentes.



Sin embargo, en el caso de Chonchocoro, el crimen no pudo evitarse y se consumó frente a los policías, que pese a su reacción no lograron evitarlo.



El excomandante de la Policía cruceña Rolando Fernández fue duro y cuestionó el sistema penitenciario nacional, afirmando que este ha colapsado y que se hace necesaria una reestructuración completa de los sistemas carcelarios. “En ningún penal del país hay seguridad”, aseguró el ex jefe policial.



Por su parte el secretario de Gobierno de la Gobernación cruceña, Vladimir Peña, también cuestionó al sistema carcelario y judicial con el que se convive en el país, señalándolos como totalmente obsoletos.



La Defensoría del Pueblo ha solicitado una investigación imparcial de lo ocurrido, para que se identifique a los autores de la gresca que se vivió en Chonchocoro y acabó con la vida de Oti.

Más detalles

Pari tiene temor

A través de su abogado, Juan Pari (detenido por un robo millonario al Banco Unión) hizo conocer a la prensa que teme por su vida, ya que fue designado delegado de un bloque en Chonchocoro, según informa la agencia ANF.



Sectores involucrados

Se indica en informes extraoficiales que los privados de libertad que estaban en los sectores E, D, B3, C4 y C5 del penal paceño fueron parte de los enfrentamientos carcelarios.

Autopsia para hoy

El examen forense al cuerpo de Oti se realizará recién hoy por la mañana.